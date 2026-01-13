Apple bắt tay Google để "tăng tốc" trong cuộc đua Trí tuệ Nhân tạo

Ngày 12/1, hai "gã khổng lồ" công nghệ Apple và Google đã công bố quan hệ đối tác chiến lược kéo dài nhiều năm, theo đó các tính năng Trí tuệ Nhân tạo (AI) thế hệ mới của Apple như trợ lý ảo Siri sẽ được vận hành dựa trên công nghệ Gemini của Google.

Sự hợp tác này đánh dấu bước chuyển mình đáng kể của Apple, doanh nghiệp vốn có truyền thống tự phát triển các công nghệ cốt lõi.

Trong tuyên bố chung, Apple cho biết, họ đã lựa chọn công nghệ Trí tuệ Nhân tạo của Google sau quá trình "đánh giá kỹ lưỡng," xác định đây là "nền tảng có năng lực nhất" để hiện thực hóa các tham vọng Trí tuệ Nhân tạo của nhà sản xuất iPhone.

Theo các nguồn tin, trước khi chốt với Google, Apple cũng đã cân nhắc hợp tác với các tên tuổi khác như OpenAI, Anthropic và Perplexity.

Bất chấp quan hệ hợp tác với Google, Apple nhấn mạnh rằng hệ thống Trí tuệ Nhân tạo nội bộ mang tên Apple Intelligence vẫn sẽ được sử dụng trên iPhone và iPad ở cấp độ thiết bị, nhằm duy trì cái mà hãng mô tả là "tiêu chuẩn quyền riêng tư hàng đầu ngành."

Dù chi tiết tài chính không được tiết lộ, tin tức về thương vụ này đã đẩy giá cổ phiếu của Alphabet (công ty mẹ của Google) vượt ngưỡng 4.000 tỷ USD lần đầu tiên trong lịch sử.

Trong khi đó, tỷ phú Elon Musk đã chỉ trích thỏa thuận mới nhất này là phản cạnh tranh, gọi đây là sự tập trung quyền lực vô lý cho Google.

Thời gian qua, Apple đã gặp nhiều khó khăn trong nỗ lực triển khai các tính năng Trí tuệ Nhân tạo trên nhiều dòng sản phẩm của mình, trong khi Google, Microsoft, OpenAI và các đối thủ khác liên tục tung ra các mô hình và tính năng Trí tuệ Nhân tạo ngày càng hoàn thiện.

Hồi tháng 12/2025, người đứng đầu đội ngũ Trí tuệ Nhân tạo của hãng đã từ chức. Năm ngoái, Apple đã phải trì hoãn việc phát hành bản cải tiến cho Siri và hiện hứa hẹn sẽ ra mắt vào cuối năm nay.

Ông Dan Ives, chuyên gia tại công ty chứng khoán Wedbush Securities nhận định quan hệ đối tác này rất quan trọng đối với Google, đồng thời là "bước đệm" để Apple đưa chiến lược Trí tuệ Nhân tạo của mình đi đúng hướng trong năm 2026 và xa hơn.

Đây được xem là một liên minh hiếm hoi giữa hai đối thủ cạnh tranh lâu năm trên thị trường điện thoại thông minh, nơi hệ điều hành iOS của Apple và Android của Google đang thống trị toàn cầu.

Tuy nhiên, hai bên vẫn duy trì mối quan hệ đối tác trong nhiều năm qua, với việc Google trả cho Apple hàng tỷ USD mỗi năm để duy trì vị thế công cụ tìm kiếm mặc định trên iPhone và các thiết bị khác. Mối quan hệ thân thiết giữa hai tập đoàn lớn từng lọt vào tầm ngắm của các cơ quan quản lý.

Bộ Tư pháp Mỹ từng lập luận trong một vụ kiện chống độc quyền rằng thỏa thuận với Apple giúp Google duy trì thế độc quyền trên thị trường tìm kiếm trực tuyến, dù sau đó cho phép hai bên tiếp tục thỏa thuận này./.

