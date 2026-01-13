Bộ Chiến tranh Mỹ tăng cường sử dụng AI trong lĩnh vực quân sự

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, ngày 12/1, Bộ Chiến tranh Mỹ chính thức triển khai Chiến lược Tăng tốc trí tuệ nhân tạo (AI) mang tính đột phá nhằm củng cố vị thế dẫn đầu trong việc triển khai AI trong quân sự và đưa Mỹ trở thành lực lượng chiến đấu được trang bị AI hàng đầu thế giới.



Lầu Năm Góc ra thông cáo báo chí nêu rõ theo chỉ thị của Tổng thống Donald Trump, chiến lược tăng tốc này sẽ thúc đẩy thử nghiệm, loại bỏ các rào cản quan liêu lỗi thời và tích hợp những khả năng trí tuệ nhân tạo tiên tiến nhất vào mọi lĩnh vực nhiệm vụ.

Theo thông cáo, Bộ Chiến tranh đang áp dụng cách tiếp cận thời chiến để cung cấp các năng lực, với trọng tâm vào 3 trụ cột: tác chiến, tình báo và vận hành doanh nghiệp. Cách tiếp cận này sẽ tăng cường năng lực ra quyết định trên chiến trường, nhanh chóng chuyển hóa dữ liệu tình báo, đồng thời hiện đại hóa các quy trình làm việc hằng ngày, qua đó trực tiếp hỗ trợ hơn 3 triệu nhân sự của Bộ Chiến tranh.



Yếu tố thúc đẩy sự tăng tốc này sẽ là 7 dự án điểm (PSP), mỗi dự án có 1 lãnh đạo chịu trách nhiệm duy nhất và lộ trình triển khai với thời hạn gấp rút. Các PSP này sẽ thiết lập một chuẩn mực mới về triển khai AI cho toàn bộ Bộ Chiến tranh trong 3 trụ cột tác chiến, tình báo và vận hành doanh nghiệp./.

