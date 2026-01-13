Venezuela thúc đẩy quan hệ đối ngoại và cải tổ nội các

Ngày 12/1, Tổng thống Venezuela Delcy Rodriguez khẳng định nước này đang tiếp tục điều hành đất nước và thúc đẩy quan hệ quốc tế trên cơ sở tôn trọng luật pháp quốc tế.

Phát biểu tại lễ khai giảng năm học mới ở bang La Guaira, bà Rodriguez nhấn mạnh Venezuela có chính phủ hợp pháp và tổng thống lâm thời của riêng mình, đồng thời bác bỏ mọi luận điệu phủ nhận vai trò lãnh đạo của chính quyền Caracas.

Bà cho biết Venezuela đang củng cố các mối quan hệ quốc tế dựa trên tôn trọng lẫn nhau và chủ quyền quốc gia.

Cùng ngày, Tổng thống lâm thời Rodriguez công bố những thay đổi đầu tiên trong nội các, bổ nhiệm ông Juan Escalona làm Bộ trưởng phụ trách Văn phòng Tổng thống, thay ông Anibal Coronado, người được điều chuyển sang giữ chức Bộ trưởng Bộ Sinh thái-Môi trường.

Bà Rodriguez khẳng định sự trung thành và năng lực của ông Escalona sẽ góp phần bảo đảm việc triển khai các kế hoạch của Chính phủ Bolivar.

Bên cạnh đó, Chính phủ Venezuela cũng cho biết đã trả tự do cho 116 tù nhân tính đến ngày 12/1, trong khuôn khổ tiến trình được công bố tuần trước.

Cũng trong ngày 12/1, Tổng thống lâm thời Rodriguez đã có các cuộc gặp với đại diện ngoại giao của Liên minh châu Âu (EU), Thụy Sĩ và Vương quốc Anh nhằm thúc đẩy quan hệ song phương và mở rộng đối thoại quốc tế, trong bối cảnh Caracas đang tái định hình chính sách đối ngoại.

Ngoại trưởng Venezuela Yvan Gil cho biết các cuộc trao đổi diễn ra trong không khí “thẳng thắn," tập trung rà soát tình trạng quan hệ hiện nay và nhất trí về tầm quan trọng của việc xây dựng một mối quan hệ hiệu quả, dựa trên đối thoại sâu rộng hơn.

Theo ông Gil, tại các cuộc tiếp xúc, bà Rodriguez khẳng định Venezuela sẵn sàng thúc đẩy một “chương trình nghị sự mới” với các đối tác châu Âu, dựa trên các nguyên tắc tôn trọng lẫn nhau, bình đẳng giữa các quốc gia và vì lợi ích của người dân các bên. Các lĩnh vực được thảo luận bao gồm năng lượng, giáo dục, khoa học-công nghệ và dược phẩm.

Cùng ngày, Ngoại trưởng Gil cho biết Venezuela và Italy đã nhất trí nâng cấp phái bộ ngoại giao của hai nước lên cấp đại sứ, sau cuộc điện đàm với người đồng cấp Italy Antonio Tajani. Hai bên đồng thời thống nhất xây dựng một chương trình nghị sự song phương mới và sẽ sớm công bố các bước đi cụ thể./.

