Chuyên gia: Việt Nam có nền tảng kinh tế vững chắc bước vào giai đoạn mới

Trước thềm Đại hội Đảng lần thứ XIV, nhà báo Gastón Fiorda của Đài phát thanh quốc gia Argentina - một chuyên gia lâu năm về Việt Nam - đã có những nhận định tích cực về bước tiến vượt bậc của Việt Nam trong 5 năm qua. Ông khẳng định Việt Nam đã đạt được những thành tựu kinh tế-xã hội đáng khâm phục, dù thế giới đối mặt với nhiều "cú sốc" lớn.

Trao đổi với phóng viên TTXVN tại Buenos Aires, ông Fiorda, tác giả nhiều nghiên cứu và sách chuyên khảo về Việt Nam thời kỳ Đổi mới và hội nhập quốc tế, nhận định trong 5 năm qua, đề cao việc Việt Nam đã nỗ lực đạt được nhiều thành tựu kinh tế và xã hội đáng khâm phục, nhất là trong bối cảnh thế giới trải qua nhiều cú sốc nghiêm trọng như đại dịch COVID-19, xung đột vũ trang tại nhiều khu vực cũng như căng thẳng thương mại trên thế giới.

Ông nêu bật thành tựu kinh tế tích cực mà Việt Nam đạt được trong nhiệm kỳ Đại hội Đảng XIII khi tốc độ tăng trưởng GDP bình quân 5-6%/năm, mức cao so với mặt bằng khu vực và thế giới.

Theo ông Fiorda, việc Việt Nam duy trì ổn định chính trị-xã hội và bảo đảm tăng trưởng kinh tế trong điều kiện toàn cầu đầy bất định cho thấy năng lực điều hành hiệu quả của Đảng Cộng sản và Nhà nước.

Chuyên gia Argentina đặc biệt nhấn mạnh kết quả kinh tế của Việt Nam trong giai đoạn phục hồi sau đại dịch, tăng trưởng đạt mức cao, nằm trong nhóm dẫn đầu châu Á.

Trong những năm qua, quy mô nền kinh tế Việt Nam tiếp tục mở rộng, GDP danh nghĩa vượt mốc 400 tỷ USD, thu nhập bình quân đầu người tăng đều qua các năm.

Bên cạnh đó, lạm phát được kiểm soát, các cân đối lớn của nền kinh tế cơ bản được bảo đảm, trong khi xuất khẩu duy trì đà tăng trưởng, đưa Việt Nam vào nhóm các nền kinh tế có độ mở cao trên thế giới.

Sản xuất sản phẩm đồ chơi trẻ em xuất khẩu sang thị trường Mỹ, Pháp, Chi Lê của Công ty TNHH Chế xuất Billion Max Việt Nam, 100% vốn Hong Kong (Trung Quốc). (Ảnh: Phạm Hậu/TTXVN)

Dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) giải ngân ổn định, cho thấy niềm tin của các nhà đầu tư quốc tế đối với môi trường kinh doanh tại Việt Nam, nhà báo Argentina bày tỏ.

Theo ông Fiorda, những kết quả này phản ánh việc Việt Nam đang bước vào một giai đoạn mới trong tiến trình phát triển, với trọng tâm là tái cấu trúc nhà nước theo hướng hiệu quả hơn, sử dụng nguồn lực có chọn lọc và định hướng đầu tư vào các lĩnh vực ưu tiên như công nghiệp chế biến, công nghệ, chuyển đổi xanh và chuyển đổi số.

Ông đặc biệt đánh giá cao vai trò của thế hệ trẻ Việt Nam, những người sinh ra trong thời kỳ hậu chiến, có tư duy cởi mở, khả năng hội nhập cao và là động lực quan trọng cho tăng trưởng bền vững trong tương lai.

Về đối ngoại, ông Gastón Fiorda nhận định chính sách “ngoại giao cây tre” trong nhiệm kỳ Đảng lần thứ XIII là một thành công nổi bật, giúp Việt Nam vừa giữ vững độc lập, tự chủ, vừa linh hoạt mở rộng quan hệ với các đối tác lớn như Liên minh châu Âu, Trung Quốc và Mỹ.

Theo ông, cách tiếp cận mềm dẻo, sẵn sàng đối thoại và thích ứng với các ưu tiên toàn cầu đã giúp Việt Nam nâng cao vị thế quốc tế và trở thành đối tác tin cậy trong chuỗi cung ứng và hợp tác thương mại.

Đề cập đến công tác phòng, chống tham nhũng, ông Fiorda đánh giá cao quyết tâm và kết quả đạt được trong nhiệm kỳ XIII, cho rằng việc xử lý nghiêm các cán bộ cấp cao vi phạm đã tạo ra tác động xã hội rõ rệt, củng cố niềm tin của người dân.

Tuy nhiên, ông cũng lưu ý thách thức thời gian tới là tiếp tục đẩy mạnh minh bạch, liêm chính, đồng thời bảo đảm bộ máy hành chính vận hành thông suốt, không làm gián đoạn hoạt động của Nhà nước và các dịch vụ công thiết yếu./.

