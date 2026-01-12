Lý luận về đường lối Đổi mới dẫn dắt Việt Nam bước vào kỷ nguyên mới

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam là sự kiện chính trị trọng đại của Việt Nam và cũng là mốc khởi đầu quan trọng hướng tới hai mục tiêu chiến lược “100 năm”: kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng (năm 2030) và 100 năm thành lập nước (năm 2045).

Theo Tổng Bí thư Tô Lâm, Đại hội XIV đánh dấu sự mở đầu của một “kỷ nguyên mới” cho Việt Nam và lý luận về đường lối Đổi mới chính là nền tảng tư tưởng đưa đất nước bước vào kỷ nguyên đó.



Nhận định trên được ông Ngụy Vi (Wei Wei), chuyên gia nghiên cứu Việt Nam, Trưởng ban Việt ngữ – Đài Phát thanh và Truyền hình Trung ương Trung Quốc (CMG), nêu ra trong cuộc trả lời phỏng vấn TTXVN trước thềm Đại hội XIV.

Chuyên gia Ngụy Vi cho rằng, gần 40 năm thực hiện Đổi mới và mở cửa, tư tưởng Đổi mới đã trở thành tư tưởng chỉ đạo quan trọng cho sự phát triển toàn diện của Việt Nam trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, xã hội, ngoại giao và an ninh.

Lý luận về đường lối Đổi mới cũng đã trở thành một hệ tư tưởng quan trọng của Việt Nam, sau chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh.



Những năm gần đây, công cuộc cải cách của Việt Nam tiếp tục được thúc đẩy mạnh mẽ. Về hệ thống chính trị, bộ máy Chính phủ được tinh giản từ 30 cơ quan xuống còn 21 cơ quan; 63 tỉnh, thành phố được sắp xếp lại còn 34 đơn vị; mô hình chính quyền địa phương hai cấp được triển khai, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hành chính.

Về kinh tế, quá trình cải cách sâu rộng giúp kinh tế Việt Nam duy trì sức sống mạnh mẽ. Ước tính cho cả năm 2025, GDP của Việt Nam sẽ đạt 510 tỷ USD, xếp thứ 32 thế giới và thứ 4 ASEAN.



Về thương mại quốc tế, trong bối cảnh toàn cầu đối mặt với rào cản thuế quan gia tăng và chủ nghĩa bảo hộ leo thang, thương mại Việt Nam vẫn thể hiện khả năng tăng trưởng bền bỉ.

Quy mô ngoại thương cả năm được kỳ vọng vượt mốc lịch sử 900 tỷ USD, đưa Việt Nam vào nhóm 15 nước có ngoại thương lớn nhất thế giới. Những thành tựu đó đã củng cố mạnh mẽ vị thế cầm quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam, tạo nền tảng vững chắc để Đảng lãnh đạo đất nước hiện thực hóa hai mục tiêu “100 năm.”



Đánh giá về quyết tâm tiếp tục Đổi mới của Đảng, ông Ngụy Vi nhấn mạnh đây là bước phát triển quan trọng của lý luận Đổi mới. Trong kỷ nguyên mới, nhiệm vụ trung tâm là hoàn thành các mục tiêu chiến lược đến năm 2030, đưa Việt Nam trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao; đến năm 2045 trở thành nước phát triển, thu nhập cao, nơi mọi người dân đều có cơ hội phát triển toàn diện, được sống ấm no, tự do, hạnh phúc và văn minh. Con đường then chốt để hiện thực hóa các mục tiêu này là kiên định thúc đẩy Đổi mới.



Theo ông Ngụy Vi, Việt Nam và Trung Quốc có thể chế chính trị tương đồng và quá trình phát triển kinh tế cũng có nhiều điểm giống nhau. Trung Quốc cũng từng nhờ cải cách mở cửa mà từ một quốc gia nghèo, lạc hậu vươn lên trở thành nền kinh tế lớn thứ hai thế giới.

Ông Ngụy Vi khẳng định, trong quá trình phát triển, Trung Quốc và Việt Nam không ngừng tích lũy kinh nghiệm, đồng thời tăng cường học hỏi lẫn nhau và làm sâu sắc quan hệ hợp tác.

Trung Quốc đã liên tục 21 năm là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam, đầu tư của Trung Quốc vào Việt Nam ngày càng tăng, giao lưu nhân dân và hợp tác địa phương cũng ngày càng sôi động.

Việc hai nước xây dựng cộng đồng chia sẻ tương lai chung giữa Trung Quốc và Việt Nam đã trở thành hình mẫu điển hình của hợp tác Nam-Nam.



Hiện nay, dưới sự lãnh đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Đảng Cộng sản Việt Nam đang bước vào giai đoạn “bứt phá tiến vào kỷ nguyên phát triển mới của dân tộc.”

Trong hành trình này, Việt Nam vẫn đối mặt với không ít thách thức. Về thể chế, cải cách vấp phải không ít lực cản, đặc biệt là bài toán điều phối lợi ích giữa các bộ, ngành.

Về kinh tế, thách thức nằm ở chuyển đổi cơ cấu công nghiệp, thúc đẩy đổi mới khoa học – công nghệ và cân bằng giữa phát triển kinh tế với bảo vệ môi trường.

Về đối ngoại, Việt Nam cần ứng phó với chủ nghĩa bảo hộ gia tăng, tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng – chuỗi công nghiệp toàn cầu và trong quá trình Đổi mới phải đối diện với sự can thiệp, diễn biến từ một số thế lực bên ngoài.

Những vấn đề đó là phép thử đối với trí tuệ của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam.

Tuy nhiên, có thể tin tưởng rằng chỉ cần kiên định con đường Đổi mới và mở cửa đúng đắn, Việt Nam chắc chắn sẽ hoàn thành hai mục tiêu “100 năm” và đến giữa thế kỷ XXI sẽ xây dựng thành công một quốc gia phát triển, hiện đại./.

