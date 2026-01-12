Kiểm tra công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp tại Lào Cai

Sáng 12/1, Đoàn giám sát, kiểm tra của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Hội đồng Bầu cử Quốc gia, do ông Lê Minh Hoan - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội, Ủy viên Hội đồng - làm Trưởng đoàn, đã có buổi làm việc với tỉnh Lào Cai về công tác giám sát, kiểm tra công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Quốc hội Lê Minh Hoan ghi nhận, đánh giá cao sự chủ động, nghiêm túc của tỉnh Lào Cai trong công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị tỉnh Lào Cai tiếp tục lãnh đạo triển khai công tác bầu cử, quán triệt sâu sắc về ý nghĩa và coi đây là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng; tổ chức thành công cuộc bầu cử theo đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm và thực sự là ngày hội của non sông trong bối cảnh thực hiện chính quyền 2 cấp; tiếp tục triển khai các bước bầu cử, đảm bảo chặt chẽ theo quy định về thời gian theo chỉ đạo của Trung ương.

Thời gian từ nay đến ngày bầu cử không còn nhiều, Lào Cai cần chuẩn bị chu đáo cho công tác hiệp thương lần Hai và lần Ba. Các cấp, ngành phối hợp, rà soát kỹ hồ sơ người ứng cử, cơ cấu, thành phần và tổ chức lấy ý kiến cử tri thực chất, tránh hình thức, tổ chức tập huấn theo giai đoạn; phát hiện, xử lý kịp thời các đối tượng xấu lợi dụng bầu cử để có hoạt động chống phá, gây mất đoàn kết.

Các cấp, ngành tiếp tục rà soát, cập nhật, bổ sung danh sách cử tri bảo đảm quyền làm chủ của công dân; tăng cường nắm bắt tình hình, dư luận trong nhân dân, nắm bắt những vấn đề phát sinh ngay từ cơ sở để kịp thời giải quyết kiến nghị của công dân, nhất là đơn thư khiếu nại liên quan tới bầu cử.

Quang cảnh buổi làm việc. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)

Tại buổi làm việc, đa số các thành viên trong Đoàn công tác đánh giá cao tinh thần chủ động, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền tỉnh Lào Cai trong công tác triển khai, chuẩn bị cho ngày bầu cử. Các đại biểu nhấn mạnh: Đây là lần đầu tiên triển khai bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và Hội đồng Nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031 sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Do đó, Ban Chỉ đạo, Ủy ban Bầu cử tỉnh Lào Cai cần có sự quan tâm thêm về ý kiến của cử tri, việc lựa chọn nhân sự đảm bảo theo ý Đảng, lòng dân.

Với đặc thù là tỉnh miền núi, vùng cao, biên giới, nhiều đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống, Lào Cai cần có cách thức sáng tạo, ứng dụng công nghệ số trong tuyên truyền đến người dân. Mặt khác, tỉnh cần chủ động nắm tình hình, cần có kịch bản và xác định những điểm phức tạp để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo…

Tại buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Lào Cai Trịnh Việt Hùng khẳng định công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 trên địa bàn được triển khai bài bản, nghiêm túc, đúng quy định của pháp luật, bảo đảm tiến độ theo kế hoạch đề ra, tạo tiền đề quan trọng để cuộc bầu cử diễn ra dân chủ, an toàn, đúng luật và thành công.

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Lào Cai Trịnh Việt Hùng phát biểu tại buổi làm việc. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)

Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai nhấn mạnh tỉnh ưu tiên bố trí, sử dụng những cán bộ có kinh nghiệm, am hiểu địa bàn, có năng lực và tinh thần trách nhiệm cao trong tham gia các tổ chức phụ trách bầu cử. Đồng thời, tỉnh quan tâm bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ nhằm bảo đảm thực hiện đúng quy trình, đúng pháp luật.

Thời gian tới, Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai mong muốn tỉnh tiếp tục nhận được sự quan tâm, hướng dẫn, hỗ trợ của Hội đồng Bầu cử quốc gia và các cơ quan Trung ương để kịp thời tháo gỡ những khó khăn, bảo đảm tổ chức thành công cuộc bầu cử trên địa bàn.

Báo cáo việc thực hiện công tác bầu cử, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Lào Cai Nguyễn Thế Phước cho biết, đến ngày 6/1, công tác chuẩn bị bầu cử trên địa bàn được triển khai nghiêm túc, đúng tiến độ, quy định của Luật Bầu cử, bảo đảm sự lãnh đạo, chỉ đạo thống nhất từ tỉnh đến cơ sở. Địa phương đã kịp thời quán triệt, ban hành đầy đủ các văn bản chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh.

Tỉnh đã thành lập Ủy ban Bầu cử tỉnh với 36 thành viên, 99 Ủy ban bầu cử cấp xã, 4 Ban Bầu cử đại biểu Quốc hội, 16 Ban bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh và 600 Ban bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp xã. Công tác hiệp thương lần thứ Nhất được tỉnh Lào Cai thực hiện nghiêm túc, dân chủ, đúng quy trình, bảo đảm cơ cấu, thành phần theo quy định.

Qua hiệp thương lần thứ nhất, tỉnh thống nhất giới thiệu 25 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI; 153 người ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh và 4.865 người ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp xã, trong đó chú trọng cơ cấu nữ, người dân tộc thiểu số, người trẻ tuổi và đại biểu tái cử.

Số lượng đại biểu Quốc hội khóa XVI tỉnh Lào Cai được Trung ương phân bổ 10 đại biểu (4 đại biểu do Trung ương giới thiệu, 6 đại biểu do địa phương giới thiệu); đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh Lào Cai nhiệm kỳ 2026-2031 gồm 61 người; đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp xã gồm 2.106 người. Đến nay, công tác chuẩn bị cho bầu cử trên địa bàn tỉnh không có phát sinh đơn thư, khiếu nại, tố cáo.

Ủy ban Bầu cử tỉnh Lào Cai và các địa phương đã hoàn thành việc ấn định, công bố các đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp.

Công tác tiếp nhận hồ sơ ứng cử được thông báo công khai, bảo đảm thuận lợi cho người ứng cử và các cơ quan, tổ chức liên quan. Công tác thông tin, tuyên truyền được đẩy mạnh với nhiều hình thức đa dạng, đặc biệt chú trọng đồng bào dân tộc thiểu số.

Công tác bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được triển khai chủ động, đồng bộ, với các phương án, kế hoạch cụ thể cho từng địa bàn, từng giai đoạn nhằm không để phát sinh điểm nóng, phức tạp liên quan đến bầu cử.

Sáng cùng ngày, Đoàn công tác Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Hội đồng Bầu cử Quốc gia tiến hành giám sát, kiểm tra công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và Hội đồng Nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031 tại xã Trấn Yên.

Trước đó, chiều 11/1, Phó Chủ tịch Quốc hội Lê Minh Hoan cùng Đoàn công tác đến thăm Công ty Cổ phần Sản xuất và Xuất khẩu Quế Hồi Việt Nam và mô hình dệt thủ công các sản phẩm từ tằm, sản phẩm chủ lực, sản phẩm OCOP tại xã Trấn Yên, tỉnh Lào Cai./.

