Cà Mau: Phó Chủ tịch QH Nguyễn Đức Hải kiểm tra công tác bầu cử ở xã Hồ Thị Kỷ

Chiều 12/1, Đoàn công tác của Ủy ban Thường vụ Quốc hội do Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải, Ủy viên Hội đồng bầu cử Quốc gia làm Trưởng đoàn đã có buổi giám sát, kiểm tra công tác bầu cử đại biểu Quốc hội Khóa XVI và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031, tại xã Hồ Thị Kỷ, tỉnh Cà Mau.

Tại buổi giám sát, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải đánh giá cao công tác chuẩn bị trên địa bàn xã Hồ Thị Kỷ.

Đồng thời lưu ý, cấp ủy chính quyền xã xác định công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội Khóa XVI và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 là nhiệm vụ chính trị quan trọng trong năm 2026 để chuẩn bị tốt các nội dung bầu cử đúng theo quy định pháp luật; tăng cường công tác tuyên truyền, tổ chức tập huấn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ tham gia công tác bầu cử.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải yêu cầu tỉnh Cà Mau chỉ đạo các xã, phường trên địa bàn cập nhật thường xuyên danh sách cử tri và niêm yết danh sách đúng theo quy định; quan tâm bố trí kinh phí kịp thời đến các xã, phường; đảm bảo tình hình an ninh trật tự ở địa phương, thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội kịp thời, đúng đối tượng trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026.

Báo cáo với đoàn công tác, ông Trần Quốc Toàn, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Hồ Thị Kỷ cho biết Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã đã chỉ đạo thành lập đầy đủ các tổ chức phụ trách bầu cử theo quy định; tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất đúng trình tự, thủ tục theo luật định.

Hiện nay, các cơ quan, tổ chức, đơn vị trên địa bàn phối hợp chặt chẽ; đội ngũ cán bộ, công chức nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động chuẩn bị các điều kiện, cơ sở vật chất phục vụ cuộc bầu cử.

Cũng theo ông Trần Quốc Toàn, toàn xã hiện có 27.327 người, được tổ chức thành 7 tổ bầu cử với 16 khu vực bỏ phiếu. Xã đã tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất, thống nhất tổng số người được giới thiệu ứng cử là 38 đại biểu.

Lãnh đạo xã kiến nghị đoàn công tác đề xuất Bộ Nội vụ tổ chức hội nghị tập huấn trực tuyến về nghiệp vụ, kỹ năng phục vụ công tác tổ chức bầu cử ở cơ sở.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Phạm Văn Thiều phát biểu. (Ảnh: Tuấn Phi/TTXVN)

Phó Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Cà Mau Phạm Văn Thiều đánh giá cao công tác chuẩn bị bầu cử của xã Hồ Thị Kỷ. Đồng thời, ông lưu ý địa phương tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng; quan tâm thực hiện đầy đủ các mốc thời gian theo quy định của Luật Bầu cử; chú trọng công tác an sinh xã hội, nhất là trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, với phương châm mọi người dân trên địa bàn đều được đón Tết vui tươi, ấm áp, hạnh phúc; bảo đảm an ninh, trật tự trước, trong và sau ngày bầu cử./.