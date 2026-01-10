NATO thảo luận với Mỹ về an ninh tại khu vực Bắc Cực

Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Mark Rutte ngày 9/1 đã trao đổi với Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio về các nỗ lực tăng cường an ninh tại khu vực Bắc Cực, trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump liên tục đưa ra các tuyên bố liên quan tới việc Mỹ mong muốn giành quyền kiểm soát Greenland.

Theo người phát ngôn NATO, cuộc trao đổi tập trung vào “tầm quan trọng của Bắc Cực đối với an ninh chung,” cũng như cách NATO đang tăng cường năng lực tại khu vực Cao Bắc (High North).

Động thái này diễn ra trong bối cảnh Mỹ, Nga và Trung Quốc đều gia tăng sự hiện diện và quan tâm chiến lược tại Bắc Cực.

Cùng thời điểm, Tổng thống Donald Trump cho biết Mỹ sẽ tìm cách đạt được một thỏa thuận liên quan tới Greenland theo “cách dễ dàng,” song không loại trừ các phương án khác.

Phát biểu tại Nhà Trắng ngày 9/1, ông Trump cho biết hiện “chưa thảo luận vấn đề tiền bạc cho Greenland,” nhưng khẳng định Washington “sẽ làm điều gì đó với Greenland, dù họ có thích hay không.”

Trước đó, ông Trump nhấn mạnh tầm quan trọng của việc kiểm soát hòn đảo giàu tài nguyên này đối với an ninh quốc gia Mỹ.

Nhà Trắng cũng xác nhận việc “sử dụng quân đội Mỹ” luôn là một lựa chọn trong các phương án liên quan tới yêu cầu của Tổng thống Trump về Greenland.

Phản ứng trước các tuyên bố từ Washington, Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen cảnh báo rằng kịch bản Mỹ tấn công quân sự nhằm chiếm Greenland sẽ đồng nghĩa với sự chấm dứt của NATO - liên minh quân sự phương Tây đã tồn tại 76 năm, cũng như trật tự an ninh được thiết lập từ sau Chiến tranh Thế giới thứ hai. Đan Mạch hiện là thành viên của cả NATO và Liên minh châu Âu (EU).

Trong khi đó, quan chức phụ trách đối ngoại Greenland Vivian Motzfeldt cho biết đang cân nhắc khả năng tiến hành các cuộc gặp riêng với Mỹ mà không có sự tham gia của Đan Mạch.

Trả lời truyền thông địa phương, bà Motzfeldt cho rằng Greenland cần “ở tuyến đầu” trong bất kỳ cuộc đàm phán nào với Washington, đồng thời nhấn mạnh mối quan hệ lợi ích song phương giữa Greenland và Mỹ.

Tuy nhiên, bà Motzfeldt cũng thừa nhận rằng trong giai đoạn hiện nay, Greenland vẫn phải tuân thủ các khuôn khổ pháp lý hiện hành trong quan hệ với Đan Mạch./.

NATO bác lo ngại khủng hoảng nội khối liên quan đến Greenland Tướng Alexus Grynkewich - Chỉ huy lực lượng NATO ở châu Âu - cho biết đến thời điểm hiện tại, các tuyên bố liên quan đến Greenland chưa gây ảnh hưởng đáng kể tới hoạt động quân sự của NATO.