Đại diện chính quyền Greenland sẽ tham gia cuộc họp giữa Mỹ và Đan Mạch

Ngày 7/1, quan chức phụ trách đối ngoại của Greenland, bà Vivian Motzfeldt, xác nhận đại diện của chính quyền Greenland sẽ tham gia cuộc họp giữa Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio và các quan chức Đan Mạch vào tuần tới, sau khi Mỹ đưa ra các tuyên bố liên quan tới hòn đảo Bắc Cực này.

Trả lời phỏng vấn của Đài Phát thanh công cộng Đan Mạch DR, bà Motzfeldt cho biết cuộc họp được tổ chức theo đề nghị của phía Greenland, đồng thời bày tỏ kỳ vọng đối thoại sẽ góp phần bình thường hóa quan hệ với Mỹ. Bà nhấn mạnh hợp tác an ninh Bắc Cực là lợi ích chung của cả Greenland và Washington.

Trước đó cùng ngày, Nhà Trắng cho biết Tổng thống Mỹ Donald Trump đã “tích cực thảo luận” với các trợ lý về khả năng mua lại Greenland, đồng thời khẳng định ưu tiên giải pháp ngoại giao, nhưng không loại trừ hành động quân sự.

Ngoại trưởng Đan Mạch Lars Lokke Rasmussen hôm 6/1 cho rằng cuộc gặp với người đứng đầu ngành ngoại giao Mỹ sẽ giúp “làm rõ một số hiểu lầm." Ông bác bỏ tuyên bố của Tổng thống Trump rằng Copenhagen đã sao nhãng an ninh tại Bắc Cực.

Trong năm qua, Copenhagen đã đầu tư mạnh cho an ninh, phân bổ khoảng 90 tỷ kroner (khoảng 14 tỷ USD).

Theo tờ Wall Street Journal, Ngoại trưởng Mỹ Rubio từng nói với các nghị sĩ rằng phương án ưu tiên của Tổng thống Trump là mua Greenland từ Đan Mạch.

Ông lưu ý những tuyên bố gần đây của chính quyền Washington liên quan tới Greenland không báo hiệu một chiến dịch quân sự và mục tiêu được nêu ra là tìm kiếm các phương án hợp tác, trong đó có khả năng mua lại vùng lãnh thổ này từ Đan Mạch theo các thỏa thuận song phương./.

