Thụy Điển đầu tư 1,6 tỷ USD cho hệ thống phòng không

Chính phủ Thụy Điển ngày 11/1 thông báo sẽ đầu tư 15 tỷ kronor (1,6 tỷ USD) để tăng cường hệ thống phòng không, đặc biệt là các mục tiêu dân sự tiềm tàng, qua đó trở thành quốc gia châu Âu mới nhất tăng chi tiêu quân sự.

Thông báo cho hay số tiền trên sẽ được dành cho các hệ thống phòng không mặt đất, trong bối cảnh xung đột Ukraine và quan hệ ngày càng căng thẳng giữa Mỹ với các đồng minh NATO đang thúc đẩy các nước châu Âu gấp rút tái vũ trang.

Thông báo được đưa ra sau các động thái tương tự của nhiều quốc gia, trong đó có Đức, khi Quốc hội nước này hồi tháng 12/2025 đã phê duyệt ngân sách chi tiêu quốc phòng mới trị giá 59 tỷ USD.

Đợt mua sắm ban đầu theo kế hoạch mới của Thụy Điển sẽ được thực hiện ngay trong quý I/2026. Trước đó, Thụy Điển cũng thông báo sẽ chi khoảng 366 triệu USD cho hệ thống tên lửa đất đối không tầm ngắn IRIS-T./.

NATO sẽ thiết lập một căn cứ logistics tại Thụy Điển Trong một tuyên bố của chính phủ, căn cứ trên sẽ có khoảng 70 quân nhân trong thời bình và trong trường hợp báo động cao và khi có chiến sự, con số này có thể tăng lên 160 quân nhân.