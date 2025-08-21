NATO sẽ thiết lập một căn cứ logistics tại Thụy Điển

Ngày 21/8, Chính phủ Thụy Điển cho biết Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) sẽ thiết lập một căn cứ logistics tại thị trấn Enkoping, phía Tây Bắc thủ đô Stockholm của nước này, để điều phối hoạt động di chuyển quân đội ở Bắc Âu.

Trong một tuyên bố của chính phủ, căn cứ trên sẽ có khoảng 70 quân nhân trong thời bình. Trong trường hợp báo động cao và khi có chiến sự, con số này có thể tăng lên 160 quân nhân.

Các lực lượng vũ trang đã được giao nhiệm vụ thực hiện công tác chuẩn bị và xây dựng để căn cứ này có thể đi vào hoạt động cuối năm 2027.

Trả lời phỏng vấn đài truyền hình SVT, Bộ trưởng Quốc phòng Thụy Điển Pal Jonson nhấn mạnh rằng sự hiện diện của NATO tại Enkoping giúp tăng cường an ninh của nước này.

Ông cho biết thêm rằng công việc tại căn cứ logistics nói trên sẽ gồm có việc vận chuyển nhiều loại vật tư, chẳng hạn như nhiên liệu, đạn dược và phụ tùng thay thế.

Thụy Điển đã từ bỏ chính sách không liên kết quân sự kéo dài hai thế kỷ và nộp đơn xin gia nhập NATO sau khi xảy ra cuộc xung đột tại Ukraine.

Quốc gia Bắc Âu này đã chính thức trở thành thành viên thứ 32 của NATO vào tháng 3/2024./.

