Nga cáo buộc Mỹ vi phạm luật hàng hải quốc tế

Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, ngày 8/1, Bộ Ngoại giao Nga chỉ trích việc quân nhân Mỹ bắt giữ một tàu chở dầu mang cờ Nga cùng thủy thủ đoàn ở Bắc Đại Tây Dương trước đó 1 ngày là hành vi "vi phạm nghiêm trọng luật hàng hải quốc tế và quyền tự do hàng hải."

Trong tuyên bố đăng trên trang web chính thức, Moskva kêu gọi Washington tuân thủ các nguyên tắc cơ bản của luật hàng hải quốc tế và chấm dứt ngay các hành động bất hợp pháp nhằm vào tàu Marinera cũng như các tàu khác đang hoạt động hợp pháp tại các vùng biển quốc tế.

Theo Bộ Ngoại giao Nga, tàu chở dầu Marinera được cấp phép tạm thời để treo cờ Nga từ ngày 24/12/2025 và đi qua vùng biển quốc tế ở Bắc Đại Tây Dương để tới một cảng của Nga.

Moskva khẳng định các cơ quan chức năng Mỹ đã được cung cấp đầy đủ thông tin về danh tính và tình trạng dân sự của con tàu, do đó các nghi ngờ về việc tàu “không treo cờ” hoặc “treo cờ giả,” hoặc cáo buộc con tàu này chở dầu cho các quốc gia như Venezuela, Iran, vi phạm lệnh trừng phạt của phương Tây, là "không có căn cứ."

Bộ Ngoại giao Nga nhấn mạnh - theo luật hàng hải quốc tế, quốc gia treo cờ có quyền tài phán độc quyền đối với tàu trên vùng biển quốc tế và việc dừng, kiểm tra chỉ được thực hiện trong những trường hợp rất hạn chế, không áp dụng đối với tàu Marinera. Việc Mỹ hành động khi chưa có sự đồng ý của Nga "xâm phạm nghiêm trọng các quyền và lợi ích hợp pháp của chủ tàu."

Moskva cảnh báo vụ việc có thể làm gia tăng căng thẳng quân sự, chính trị trong khu vực châu Âu-Đại Tây Dương, đồng thời cho rằng Washington đang có xu hướng tạo ra những tình huống khủng hoảng quốc tế hệ trọng.

Cũng trong ngày 8/1, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho rằng Mỹ đang dần quay lưng với một số đồng minh của mình và phá vỡ các quy tắc quốc tế mà nước này vẫn đang thúc đẩy gần đây.

Tuyên bố trên được Tổng thống Macron đưa ra trong bài phát biểu thường niên trước các đại sứ Pháp tại Điện Élysée trong bối cảnh các cường quốc châu Âu đang gấp rút tìm ra phản ứng phối hợp đối với chính sách đối ngoại của Mỹ ở Tây Bán cầu sau khi Washington bắt giữ nhà lãnh đạo Venezuela Nicolas Maduro, cũng như những tham vọng của Tổng thống Donald Trump đối với Greenland./.

Moskva yêu cầu Mỹ đối xử nhân đạo công dân Nga trên tàu chở dầu Marinera Trước thông tin có công dân Nga trong thủy thủ đoàn tàu chở dầu Marinera treo cờ Nga bị Mỹ bắt giữ tại Bắc Đại Tây Dương, Nga yêu cầu phía Mỹ bảo đảm họ được đối xử nhân đạo, tôn trọng.