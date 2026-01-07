Vụ cháy quán bar ở Thụy Sĩ: Kiểm tra an toàn bị bỏ sót suốt 6 năm

Ngày 6/1, giới chức Thụy Sĩ cho biết quán bar "Le Constellation" ở thị trấn Crans-Montana, nơi xảy ra vụ hỏa hoạn làm 40 người thiệt mạng trong đêm Giao thừa, đã không trải qua bất kỳ cuộc kiểm tra an toàn hằng năm nào kể từ năm 2019.

Trao đổi với báo giới, Thị trưởng Crans-Montana, ông Nicolas Feraud, đã bày tỏ sự tiếc nuối, cho biết chính quyền không hề hay biết rằng các kiểm tra theo yêu cầu chưa được thực hiện.

Ông cũng nhấn mạnh rằng các quán bar tại Crans-Montana đều được yêu cầu tiến hành kiểm tra định kỳ hằng năm.

Vụ cháy xảy ra vào rạng sáng 1/1, phần lớn nạn nhân là thanh thiếu niên. Công tố viên cho biết nguyên nhân ban đầu có thể là nến pháo hoa bén lửa trần nhà của tầng hầm, nơi được phủ bằng vật liệu bọt cách âm.

Một video từ đêm Giao thừa 2019-2020, do đài RTS Thụy Sĩ công bố, cho thấy khách mang pháo hoa vào trong chai, trong khi nhân viên quán cảnh báo: “Cẩn thận với bọt cách âm!” Thị trưởng Feraud khẳng định không hề biết loại tiệc này đã từng diễn ra.

Lần gần đây nhất quán bar "Le Constellation" được kiểm tra là vào năm 2019, khi đó vật liệu bọt cách âm được coi là đạt tiêu chuẩn. Do diện tích nhỏ, quán không bắt buộc lắp thiết bị báo cháy.

Ông Feraud cho biết các tấm cách âm này chưa từng được kiểm tra thêm, vì các nhà quản lý an toàn cho rằng không cần thiết.

Ông cũng lưu ý rằng luật pháp hiện không bắt buộc kiểm tra vật liệu này, nhưng tòa án sẽ quyết định xem việc này có nên được thực hiện hay không.

Hiện cơ quan chức năng đang điều tra 2 người điều hành quán bar về nghi vấn ngộ sát do sơ suất.

Họ chưa bị bắt vì không thấy nguy cơ bỏ trốn. Hiện các cơ quan chức năng đã cấm nến pháo hoa trong địa điểm công cộng và tiến hành kiểm tra bổ sung.

Ngoài 40 người thiệt mạng, ít nhất 116 người bị thương. Số lượng nạn nhân lớn khiến dư luận đặt câu hỏi về việc quán có bị quá tải.

Thị trưởng Feraud cho biết sức chứa tối đa là 200 người, với hai lối thoát được thiết kế cho 100 người mỗi tầng.

Tuy nhiên, chưa rõ lối thoát ở tầng dưới có hoạt động trong đêm xảy ra cháy hay không và các điều tra viên sẽ xác định vấn đề này./.

