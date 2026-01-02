Vụ nổ quán bar ở Thụy Sĩ: Số nạn nhân thiệt mạng lên tới 40 người

Theo phóng viên TTXVN tại Thụy Sĩ, Tổng thống Guy Parmelin ngày 1/1 đã tới khu vực hiện trường nơi xảy ra vụ cháy nổ nghiêm trọng ở thị trấn Crans-Montana.

Phát biểu trong cuộc họp báo sau đó, Tổng thống Parmelin đã gửi lời chia buồn tới gia đình của các nạn nhân, đồng thời khẳng định cơ quan chức năng đang chạy đua với thời gian để chữa trị cho những người bị thương.

Ông nhấn mạnh: “Đây là một thảm kịch, một trong những thảm kịch tồi tệ nhất từng xảy ra tại Thụy Sĩ. Nhiều sinh mạng, trong đó có cả những người trẻ tuổi, đã không may bị tước mất. Tôi xin gửi lời chia buồn tới gia đình và người thân của những nạn nhân. Bên cạnh đó, tôi cũng gửi lời cám ơn tới các cơ quan chức năng của bang Valais khi kịp thời tới hiện trường và xử lý tình huống. Ngoài ra, các quốc gia láng giềng của Thụy Sĩ, đặc biệt là Đức, Italy và Pháp, cũng đã hỗ trợ chúng tôi trong thời điểm khó khăn này.”

Để tưởng nhớ các nạn nhân, Thụy Sĩ sẽ treo cờ rủ trong 5 ngày.

Đại diện của Chính phủ Thụy Sĩ và bang Valais tham dự cuộc họp báo. (Ảnh: TTXVN phát)

Cũng trong cuộc họp báo, người đứng đầu lực lượng cảnh sát của bang Valais, ông Frederic Gisler xác nhận có 40 người thiệt mạng và hơn 110 người bị thương trong vụ hỏa hoạn.

Ông Gisler nói: “Chúng tôi ghi nhận tới lúc này có 40 người thiệt mạng và 115 người bị thương, phần lớn là bị thương nặng. Ưu tiên trong những ngày tới là xác định danh tính những người đã thiệt mạng để thi thể của họ có thể được nhanh chóng đưa về gia đình. Hiện những người bị thương đã được chuyển đến nhiều bệnh viện khác nhau trên khắp Thụy Sĩ, bao gồm Sion, Lausanne, Bern, Geneva và Zurich. Tại Sion, 60 người đang được chăm sóc, tại Lausanne hiện có 22 bệnh nhân đang được điều trị, trong khi Zurich đã tiếp nhận hơn chục nạn nhân bị bỏng. Các quốc gia khác đã đề nghị điều trị cho các bệnh nhân bị bỏng nặng. Nhiều khả năng các nạn nhân đến từ nhiều quốc tịch khác nhau. Một cuộc điều tra toàn diện đang được tiến hành."

Trước đó, truyền thông địa phương đưa tin một vụ hỏa hoạn kinh hoàng đã xảy ra ở quán bar Le Constellation, thị trấn Crans-Montana trong thời điểm có nhiều người tụ tập đón mừng thời khắc bước sang năm mới.

Chuông báo động ở nhà hàng vang lên vào khoảng 1 giờ 30 phút sáng giờ địa phương. Ngay sau đó, hàng chục xe cứu hỏa từ nhiều bang, cũng như nhiều máy bay trực thăng và các đội cứu hộ đã có mặt tại hiện trường.

Nguyên nhân vụ cháy ban đầu được báo cáo là một vụ nổ, vẫn chưa rõ ràng nhưng giới chức có thẩm quyền cho biết dường như đây là một tai nạn hơn là một vụ tấn công.

Hiện lực lượng chức năng đang mời nhiều nhân chứng tới để cung cấp thêm thông tin về vụ việc, còn các điện thoại thu thập được ở hiện trường cũng đang được phân tích dữ liệu.

Chính quyền bang Valais cũng đề nghị Viện Y khoa ở thành phố Zurich hỗ trợ giúp nhận diện nạn nhân trong vụ cháy nổ, nhưng thừa nhận quá trình này cần thời gian để thực hiện.

Quán bar Le Constellation ở thị trấn nghỉ dưỡng trượt tuyết hạng sang Crans-Montana thuộc dãy núi Alps. Quán do một cặp vợ chồng người Pháp đến từ Corsica điều hành từ giữa những năm 2010.

Le Constellation mở cửa hằng ngày. Ban ngày, quán hoạt động như một quán càphê, còn buổi tối là một quán bar và địa điểm gặp gỡ của người dân địa phương, cũng như khách du lịch quốc tế.

Theo thông tin công khai, quán có sức chứa khoảng 300 người, cộng thêm chỗ ngồi ở phần sân hiên.

Các DJ thường xuyên chơi nhạc tại đây và trong quán cũng có nhiều màn hình phát sóng các sự kiện thể thao./.

