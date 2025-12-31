Cảnh báo xu hướng cực đoan hóa giới trẻ tại Indonesia

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, lực lượng chống khủng bố tinh nhuệ Densus 88 của Indonesia đang tiến hành tư vấn, giám sát và hỗ trợ tâm lý đối với 68 trẻ em tại 18 tỉnh trên toàn quốc, sau khi phát hiện các em có dấu hiệu bị ảnh hưởng bởi quan điểm cực đoan như Tân phátxít hay thuyết da trắng thượng đẳng.



Theo báo cáo được trình bày tại Trụ sở Cảnh sát Quốc gia Indonesia ngày 30/12, những trẻ em này có liên quan đến một nhóm trực tuyến mang tên True Crime Community, nơi lan truyền các nội dung cổ súy bạo lực, chủ nghĩa da trắng thượng đẳng và tư tưởng Tân phát xít.



Ủy viên Tổng cục Điều tra Hình sự Indonesia - Tướng Syahardiantono cho biết lực lượng chức năng phát hiện nhóm này tiếp cận và sử dụng nhiều loại vũ khí nguy hiểm, đồng thời lên kế hoạch tấn công nhắm vào trường học và bạn bè đồng trang lứa.



Người phát ngôn của Densus 88 - Chuẩn tướng Mayndra Eka Wardhana cho hay qua quá trình thẩm vấn, các em thừa nhận coi tư tưởng Neo-Nazi và thuyết da trắng thượng đẳng là cơ sở biện minh cho các hành vi bạo lực mà mình dự định thực hiện.



Về tang vật, ông Mayndra cho biết một số vật dụng là đồ chơi, tuy nhiên nhiều trường hợp đã mua dao thật qua các nền tảng trực tuyến, làm gia tăng mức độ nguy hiểm của vụ việc.



Densus 88 hiện đang phối hợp chặt chẽ với lực lượng cảnh sát địa phương, các bộ ngành liên quan và cơ quan chức năng để xử lý vụ việc theo hướng phòng ngừa, tập trung vào điều tra ban đầu kết hợp tư vấn, giáo dục và hỗ trợ tâm lý cho các em nhỏ.



Cảnh sát Indonesia cũng cho biết chỉ riêng trong năm nay, Densus 88 đã phát hiện một mạng lưới truyền bá tư tưởng cực đoan trên không gian mạng, bị nghi ngờ nhắm tới ít nhất 110 trẻ em tại 23 tỉnh, làm dấy lên lo ngại sâu sắc về nguy cơ cực đoan hóa giới trẻ thông qua Internet./.

Cảnh sát Indonesia tìm thấy bột nghi chất nổ trong đền thờ Hồi giáo ở Jakarta Cảnh sát Indonesia đã thu giữ nhiều tang vật đáng ngờ, trong đó có chất bột nghi là thuốc nổ, khi điều tra vụ nổ xảy ra ngay trong buổi cầu nguyện thứ Sáu ở Jakarta khiến hàng chục người bị thương.