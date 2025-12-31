Pháo hoa thắp sáng các thành phố trên khắp Australia đón Năm mới 2026

Từ lễ tưởng niệm trang nghiêm đến màn pháo hoa rực rỡ, người dân khắp Australia đang tụ tập để nói lời tạm biệt năm 2025 và chào đón Năm mới 2026 trong bối cảnh an ninh thắt chặt.

Cầu Cảng Sydney được thắp sáng màu xanh lam cho màn bắn pháo hoa đêm giao thừa. Nhà hát Opera Sydney được thắp sáng bằng các màu đỏ, tím và xanh lam.

Bất chấp các lo ngại an ninh, hàng nghìn người vẫn đổ về các điểm quan sát chính xung quanh cảng Sydney.

Ước tính khoảng 1 triệu người tham gia sự kiện này, trong đó 10.000 người đã đổ xô đến khu vực Ghế Bà Macquarie, điểm quan sát tốt nhất để chiêm ngưỡng màn bắn pháo hoa nổi tiếng thế giới này.

Một giờ trước khi đồng hồ điểm thời khắc chuyển giao, cây cầu cảng nổi tiếng của Sydney sáng rực màu trắng với những trụ cầu mang hình đèn menorah, một loại giá cắm nến thiêng liêng của người Do Thái.

Những người tham gia lễ hội đã dành một phút mặc niệm trong khi bật đèn điện thoại để thể hiện sự đoàn kết với cộng đồng Do Thái. Khi phút cuối cùng kết thúc, một chú chim bồ câu trắng và dòng chữ "hòa bình, đoàn kết" thắp sáng bến cảng.

Trước đó, người tham gia cũng được mãn nhãn với màn pháo hoa sớm, được bắn lên từ lúc 21h theo giờ địa phương (tức 17h theo giờ Việt Nam).

Lễ đón Năm mới của Australia cũng ghi nhận sự đặc biệt khi lực lượng cảnh sát được tăng cường sau vụ xả súng đẫm máu. Hơn 2.500 sỹ quan mặc đồng phục và thường phục đã có mặt trên khắp Sydney, một số người thậm chí mang theo súng trường.

Trong khi đó, tại Brisbane, ngay cả sấm sét và mưa cũng không thể để ngăn cản người tham dự buổi trình diễn pháo hoa. Ước tính khoảng 90.000 người đã chen chúc bên bờ sông Brisbane để xem màn trình diễn pháo hoa bất chấp trời mưa.

Tại Canberra, những cơn giông bão dữ dội cũng đe dọa màn trình diễn pháo hoa nhưng mây đã tan, mang lại niềm vui cho khoảng 50.000 người quan sát tại Hồ Burley Griffin.

Các nhà tổ chức cho biết đây là "màn trình diễn lớn nhất" mà họ từng thực hiện ở Canberra./.

