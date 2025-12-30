Trung Quốc nêu định hướng ngoại giao năm 2026

Ngày 30/12, phát biểu tại hội thảo "Tình hình quốc tế và ngoại giao Trung Quốc năm 2025," Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị cho biết nước này sẽ tiếp tục mở ra những không gian phát triển mới cho "ngoại giao nước lớn" mang đặc điểm riêng của Trung Quốc, được cho là hướng tới việc đóng góp vào ổn định và thúc đẩy phát triển trong bối cảnh thế giới đang đứng trước những biến động lớn.

Theo ông Vương Nghị, năm 2025 mang ý nghĩa lịch sử đặc biệt khi đánh dấu 80 năm Chiến thắng phátxít và 80 năm thành lập Liên hợp quốc. Trong bối cảnh đó, thế giới đang đứng trước những biến chuyển sâu sắc về cục diện chính trị, kinh tế và an ninh.

Đề cập về quan hệ giữa Trung Quốc với các đối tác lớn, ông Vương Nghị cho biết trong năm qua, quan hệ Trung-Mỹ dù trải qua nhiều thăng trầm nhưng nhìn chung duy trì được ổn định động, phù hợp với lợi ích chung của hai nước và kỳ vọng của cộng đồng quốc tế.

Quan hệ Trung-Nga tiếp tục duy trì ở mức cao, ổn định và bền chặt; lãnh đạo hai nước đã thực hiện chuyến thăm lẫn nhau trong năm lịch sử, thể hiện chiều sâu của quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện.

Trung Quốc và Liên minh châu Âu (EU) cũng tái khẳng định định vị quan hệ đối tác nhân kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao.

Đối với khủng hoảng Ukraine, ông Vương Nghị nêu rõ Trung Quốc kiên trì lập trường khách quan, tích cực thúc đẩy đối thoại và tạo điều kiện cho hòa đàm.

Theo ông, cánh cửa đàm phán hiện đã mở ra và Trung Quốc sẵn sàng tiếp tục đóng vai trò xây dựng nhằm hướng tới một thỏa thuận hòa bình toàn diện, lâu dài và có tính ràng buộc.

Người đứng đầu ngành ngoại giao Trung Quốc khẳng định châu Á đang trở thành khu vực phát triển năng động nhất thế giới, Trung Quốc chủ trương thúc đẩy đối thoại bình đẳng và cùng bàn bạc các vấn đề chung với các nước láng giềng.

Trong năm qua, ngoại giao nguyên thủ của Trung Quốc tập trung mạnh vào khu vực, với các chuyến thăm Đông Nam Á, Nga, Trung Á, Đông Bắc Á; tổ chức thành công Hội nghị thượng đỉnh Tổ chức Hợp tác Thượng Hải tại Thiên Tân và ký kết nhiều hiệp định hợp tác quan trọng.

Theo ông Vương Nghị, bất chấp môi trường quốc tế phức tạp, kinh tế Trung Quốc vẫn duy trì đà phát triển ổn định, tiếp tục đóng góp khoảng 30% vào tăng trưởng kinh tế toàn cầu, cao hơn tổng mức đóng góp của Nhóm G7.

Trung Quốc tăng cường đầu tư ra nước ngoài, tổ chức nhiều hội chợ quốc tế lớn, mở rộng chính sách miễn thị thực, tạo điều kiện thuận lợi cho giao lưu nhân dân và hợp tác kinh tế thương mại.

Hướng tới năm 2026, năm mở đầu “Quy hoạch 5 năm lần thứ XV,” Ngoại trưởng Vương Nghị cho biết ngoại giao Trung Quốc sẽ tập trung vào 7 phương hướng lớn, trong đó có phục vụ chiến lược phát triển quốc gia, tăng cường hợp tác với các nước đang phát triển, thúc đẩy hợp tác kinh tế mở và tiến trình toàn cầu hóa./.

