Hàn Quốc thúc đẩy các biện pháp hòa giải với Triều Tiên

Trong nỗ lực giải tỏa căng thẳng với Bình Nhưỡng, Chính phủ Hàn Quốc đang thúc đẩy việc dỡ bỏ lệnh phong tỏa đối với 60 trang mạng của Triều Tiên; đồng thời có các biện pháp thể hiện thiện chí hòa giải.

Thông báo ngày 30/12 của Bộ Thống nhất Hàn Quốc cho biết cơ quan chức năng sẽ thúc đẩy dỡ bỏ chặn trang mạng thông qua sửa đổi luật để người dân có thể hiểu chính xác về Triều Tiên.

Bộ này đang tiến hành các biện pháp tiếp theo trong Kế hoạch công tác năm 2026 đã được trình lên Tổng thống trước đó.

Hàn Quốc dự kiến dỡ bỏ lệnh chặn đối với khoảng 60 trang mạng của Triều Tiên, bao gồm tờ Rodong Sinmun (Cơ quan ngôn luận của Đảng Lao động Triều Tiên) và Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA), nhằm cho phép người dân truy cập trực tuyến không giới hạn.

Để thực hiện điều này, Bộ Thống nhất Hàn Quốc có kế hoạch hợp tác với Quốc hội để sửa đổi Luật Mạng thông tin và truyền thông hiện hành.

Theo đó, bắt đầu từ ngày 30/12, tờ Rodong Sinmun đã được chuyển sang danh mục "tài liệu thông thường."

Người dân Hàn Quốc có thể tự do xem tờ báo này tại các cơ quan xử lý như Trung tâm tài liệu Triều Tiên thuộc Bộ Thống nhất.

Quyết định được đưa ra sau khi chính phủ tổ chức họp Hội đồng các bộ ngành giám sát tài liệu đặc biệt vào ngày 26/12 và thông báo việc phân loại lại cho 25 cơ quan giám sát.

Một quan chức Bộ Thống nhất thậm chí cho biết Chính phủ Hàn Quốc có kế hoạch mở rộng các địa điểm xem và sử dụng tờ Rodong Sinmun tại các thư viện khu vực.

Bộ Thống nhất Hàn Quốc cũng có kế hoạch thảo luận với Bộ Quốc phòng Hàn Quốc và Bộ Tư lệnh Liên hợp quốc để mở cửa trở lại các đoạn bên trong khu phi quân sự (DMZ) thuộc "Con đường Hòa bình DMZ," vốn đã bị tạm dừng từ tháng 4 năm ngoái vì lý do an ninh.

Bộ Thống nhất cho biết cơ quan chức năng Hàn Quốc cũng đang thảo luận về việc bãi bỏ các biện pháp được thực hiện từ năm 2010, bao gồm đình chỉ thương mại liên Triều, cấm đầu tư mới vào Triều Tiên, đình chỉ các dự án viện trợ cho Triều Tiên (ngoại trừ viện trợ nhân đạo), và cấm tàu thuyền Triều Tiên hoạt động trong vùng biển Hàn Quốc và ra vào các cảng biển.

Bộ Thống nhất kỳ vọng việc bãi bỏ các biện pháp này, dù chưa có tác dụng thực tế, nhưng có thể được xem như một cử chỉ thiện chí đối với Bình Nhưỡng, thể hiện cam kết của chính quyền Seoul trong việc khôi phục lòng tin giữa hai miền Nam-Bắc./.

Hàn Quốc: Triều Tiên phá hủy hoàn toàn trung tâm đoàn tụ các gia đình ly tán Theo Bộ Thống nhất Hàn Quốc, cả hai tòa nhà của Trung tâm đoàn tụ các gia đình ly tán đã bị phá hủy hoàn toàn, phần duy nhất còn sót lại là giếng thang máy nằm giữa hai tòa nhà.