New Zealand bước vào năm 2026 với màn pháo hoa ngập trời bất chấp mưa bão

Là một trong các quốc gia đầu tiên nói lời tạm biệt với năm 2025, New Zealand đã chào đón năm mới 2026 bằng màn bắn pháo hoa hoành tráng tại trung tâm thủ đô Auckland bất chấp tình trạng mưa bão.

Màn trình diễn kéo dài 5 phút bao gồm 3.500 quả pháo hoa được bắn từ nhiều tầng khác nhau của tòa tháp Sky Tower cao 240 mét. Trước đó, nhiều sự kiện chào đón năm mới đã phải hủy bỏ hoặc thu hẹp do mưa và dự báo giông bão.

Tuy nhiên, lễ đón năm mới vẫn thu hút nhiều người dân với kỳ vọng về một năm 2026 nhiều may mắn và niềm vui. Cùng với New Zealand, các đảo quốc Samoa, Tonga cũng đã chào đón năm 2026.

Trong khi đó, các màn pháo hoa được mong chờ ở bờ biển phía Đông Australia dự kiến sẽ diễn ra 2 giờ sau Auckland.

Trong bối cảnh lo ngại tấn công sau vụ xả súng đẫm máu hồi trung tuần tháng 12, một lực lượng cảnh sát hùng hậu đã được triển khai để giám sát hàng nghìn người đổ xô đến khu vực bờ sông trung tâm thành phố để chiêm ngưỡng màn trình diễn pháo hoa ở Cầu Cảng Sydney.

Nhiều sỹ quan công khai mang theo súng trường bắn nhanh, lần đầu tiên trong lịch sử diễn ra lễ đón năm mới này.

Dự kiến trong buổi lễ, khoảng một giờ trước nửa đêm, sẽ diễn ra lễ tưởng tưởng niệm các nạn nhân trong vụ xả súng với hình ảnh của một cây đèn menorah, một loại giá nến thiêng liêng của người Do Thái, sẽ được chiếu lên các trụ cầu.

Đám đông được mời thể hiện sự đoàn kết với cộng đồng Do Thái bằng cách bật đèn pin điện thoại của mình lên.

Tại Indonesia, một trong những quốc gia láng giềng gần nhất của Australia, các thành phố đã thu hẹp quy mô các hoạt động đón giao thừa như một cử chỉ thể hiện sự đoàn kết với các cộng đồng bị tàn phá bởi trận lũ lụt và sạt lở đất kinh hoàng xảy ra ở một số khu vực của đảo Sumatra cách đây một tháng, cướp đi hơn 1.100 sinh mạng.

Dự kiến, thủ đô Jakarta cũng sẽ không đón năm mới 2026 với những nghi lễ náo nhiệt thường lệ, thay vào đó chọn cách tổ chức trầm lắng với chương trình trang nghiêm và suy tư tập trung vào cầu nguyện cho các nạn nhân.

Trong khi đó, các buổi hòa nhạc và bắn pháo hoa trên đảo du lịch Bali của Indonesia đã bị hủy bỏ và được thay thế bằng một sự kiện nghệ thuật văn hóa với các điệu múa truyền thống.

Hong Kong (Trung Quốc) cũng sẽ đón năm mới 2026 mà không có những màn pháo hoa rực rỡ và ngoạn mục thường lệ trên bầu trời cảng Victoria nổi tiếng, sau vụ hỏa hoạn lớn hồi tháng 11 khiến ít nhất 161 người thiệt mạng. Thay vào đó, tại một chương trình âm nhạc tại một khu thương mại sầm uất sẽ chào đón năm 2026 bằng một màn trình chiếu ánh sáng kéo dài ba phút./.

