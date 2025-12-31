Bộ trưởng Trần Đức Thắng: Nông lâm thủy sản thực sự là trụ đỡ của nền kinh tế

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trần Đức Thắng cho biết năm 2025, ngành nông nghiệp và môi trường triển khai nhiệm vụ trong bối cảnh đặc biệt khó khăn do tác động của chiến tranh thương mại, chính sách thuế đối ứng của Hoa Kỳ. Cùng với đó, cả hệ thống chính trị thực hiện chủ trương đổi mới, sắp xếp tinh gọn bộ máy. Đặc biệt là tình hình thời tiết diễn biến dị thường, cực đoan với tình trạng “bão chồng bão, lũ chồng lũ.”

Trong điều kiện đó, với phương châm “Kỷ cương trách nhiệm, chủ động kịp thời, tinh gọn hiệu quả, tăng tốc bứt phá,” toàn ngành nông nghiệp và môi trường đã đạt được nhiều kết quả đặc biệt quan trọng, trong đó nổi bật là tổng kim ngạch xuất khẩu nông, lâm, thủy sản ước đạt 70,09 tỷ USD.

Nhiều điểm sáng nổi bật

Thông tin cụ thể tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2025 và triển khai nhiệm vụ năm 2026 ngành nông nghiệp và môi trường, chiều 31/12, Bộ trưởng Trần Đức Thắng cho biết ngay sau khi Chính phủ ban hành Nghị định số 35/2025/NĐ-CP của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Môi trường - bộ đã khẩn trương triển khai các nhiệm vụ tổ chức bộ máy, bảo đảm hoạt động thông suốt, không gây gián đoạn đối với người dân và doanh nghiệp.

Theo đó, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã chủ động rà soát, điều chỉnh, bổ sung để khắc phục tình trạng chồng chéo trong công tác quản lý đồng thời tiếp nhận thêm nhiệm vụ quản lý nhà nước về công tác “giảm nghèo.”

Sau khi hợp nhất, cơ cấu tổ chức của bộ đã được điều chỉnh và tinh gọn: giảm 25/55 đầu mối, giảm 19/78 đơn vị sự nghiệp trực thuộc; giảm 63/301 đầu mối cấp phòng trực thuộc các đơn vị. Bộ cũng đã ban hành 15 thông tư theo thẩm quyền.

Theo Quyết định số 1811/QĐ-TTg ngày 23/8/2025 của Thủ tướng Chính phủ, sau khi hoàn thành sắp xếp, bộ sẽ tiếp tục giảm 30/80 đơn vị sự nghiệp công lập, tương đương 37,5%. Cùng với đó, Bộ đã ban hành 15 thông tư theo thẩm quyền.

“Quá trình hợp nhất, sắp xếp tổ chức trong toàn hệ thống được đánh giá là cơ bản không gây xáo trộn, không ảnh hưởng đến công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực nông nghiệp và môi trường,” ông Duy nhấn mạnh.

Ngoài ra, hệ thống cơ chế, chính sách, pháp luật về nông nghiệp và môi trường tiếp tục được hoàn thiện (với 111 văn bản đã được ban hành), tạo hành lang pháp lý đồng bộ, minh bạch cho hoạt động sản xuất, kinh doanh và quản lý nhà nước.

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trần Đức Thắng phát biểu tại hội nghị.

Theo ông, tốc độ tăng trưởng toàn ngành trong năm 2025 khá cao (ước đạt 3,7-3,92%). Sản xuất nông, lâm, thủy sản phát triển ổn định, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng và xuất khẩu, bảo đảm an ninh lương thực, thực sự là trụ đỡ của nền kinh tế.

Trong tổng kim ngạch xuất khẩu 70,09 tỷ USD, các mặt hàng nông sản đạt 37,25 tỷ USD; lâm sản đạt 18,5 tỷ USD; thủy sản đạt 11,32 tỷ USD. Xuất siêu 20,7 tỷ USD.

Tình hình xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo và an sinh xã hội cũng tiếp tục được quan tâm thực hiện. Công tác quản lý, sử dụng tài nguyên đất, nước ngày càng hiệu quả; bảo vệ môi trường nước, không khí và xử lý chất thải rắn sinh hoạt được đẩy mạnh; công tác dự báo, cảnh báo thiên tai từng bước được nâng cao.

Bên cạnh đó, hoạt động đối ngoại và hội nhập quốc tế chuyển từ “mở rộng quan hệ, tranh thủ dự án” sang chủ động thiết kế khuôn khổ hợp tác, dẫn dắt sáng kiến, gắn chặt với các mục tiêu chiến lược về an ninh lương thực, an ninh nguồn nước, chuyển đổi xanh, giảm phát thải và phát triển kinh tế tuần hoàn.

Tiếp tục tinh gọn bộ máy, thúc đẩy xuất khẩu

Tuy vậy, bên cạnh những kết quả đạt được, Bộ trưởng Trần Đức Thắng cũng chỉ rõ một số tồn tại như công tác dự báo, nắm tình hình, phản ứng chính sách đối với một số vấn đề phát sinh, cấp bách còn bị động; một số giải pháp đề ra nhưng chưa được tổ chức thực hiện quyết liệt, chưa đáp ứng yêu cầu của thực tiễn.

Ông Thắng cũng nhấn mạnh còn những quy định pháp luật chồng chéo, thủ tục hành chính trên một số lĩnh vực còn phức tạp, chưa được sửa đổi, bổ sung kịp thời. Cơ chế, chính sách trên một số lĩnh vực chưa đầy đủ, đồng bộ; một số cơ chế, chính sách cho phát triển nông nghiệp, nông thôn chưa có nguồn lực để thực hiện.

Đặc biệt, việc kỷ luật hành chính tại một số cơ quan, đơn vị có lúc còn chưa nghiêm; việc thực thi chức trách, nhiệm vụ ở một số bộ phận còn để xảy ra vi phạm.

Trong thực tiễn, ô nhiễm môi trường không khí vẫn diễn biến phức tạp, chưa được kiểm soát hiệu quả; khả năng ứng phó, giảm thiểu tác hại của thiên tai và biến đổi khí hậu chưa đáp ứng yêu cầu; cơ sở hạ tầng cho phát triển nông nghiệp, nông thôn, bảo vệ môi trường và thích ứng biến đổi khí hậu còn bất cập so với yêu cầu phát triển sản xuất hàng hóa lớn, cạnh tranh quốc tế.

Trước tình hình trên, ông Thắng cho biết năm 2026 và giai đoạn 2026-2030, ngành nông nghiệp và môi trường xác định mục tiêu sẽ tăng cường quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, nâng cao năng lực thích ứng với biến đổi khí hậu, phát huy hiệu quả các nguồn lực phục vụ phát triển nông nghiệp bền vững và kinh tế-xã hội.

Để thực hiện mục tiêu, Bộ Nông nghiệp và Môi trường sẽ tiếp tục rà soát, sắp xếp tinh gọn bộ máy hiệu lực, hiệu quả; kịp thời phối hợp xử lý, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, bất cập, các vấn đề mới phát sinh, nhất là liên quan hoạt động của chính quyền địa phương 2 cấp; hoàn thiện thể chế, chính sách phục vụ tăng trưởng ngành và thúc đẩy xuất khẩu nông, lâm, thủy sản; triển khai đồng bộ các nghị quyết, chiến lược, chương trình, đề án và quy hoạch phát triển ngành.

Cùng với đó, bộ sẽ tăng cường các giải pháp xây dựng cơ sở hạ tầng cho phát triển nông nghiệp, nông thôn; quản lý, khai thác hiệu quả tài nguyên đất, nước và các yếu tố đầu; khai thông nguồn lực nội tại và tạo động lực mới cho phát triển sản xuất.../.

Ngành thủy sản vững vàng trước “sóng gió”: Xuất khẩu có thể cán mốc 11 tỷ USD Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Phùng Đức Tiến cho biết tăng trưởng thủy sản đã đạt khoảng 9,05 triệu tấn; dự kiến cả năm 2025 đạt 9,7-9,8 triệu tấn và vẫn có khả năng vượt kết quả năm 2024.