Đồng hướng tới năm tăng giá mạnh nhất kể từ năm 2009

Trong phiên giao dịch mở cửa trở lại sau kỳ nghỉ lễ Giáng sinh, giá đồng trên Sàn giao dịch kim loại London (LME) đã biến động mạnh.

Có thời điểm, giá kim loại này tăng vọt 6,6%, mức tăng tính theo ngày lớn nhất kể từ năm 2022, lên sát mốc 13.000 USD/tấn, trước khi hạ nhiệt và đóng cửa với mức tăng 0,5% lên 12.222 USD/tấn.

Đợt tăng giá mới nhất này khép lại một năm thăng hoa của thị trường đồng, đưa kim loại này hướng tới năm tăng giá mạnh nhất kể từ năm 2009.

Trái ngược với diễn biến tại London, giá đồng kỳ hạn tại New York lại giảm, xóa đi phần lớn mức tăng 5% đạt được trong phiên 26/12, khi sàn LME đóng cửa.

Tình trạng gián đoạn khai thác ngoài dự kiến tại các mỏ, những bất ổn xoay quanh chính sách thương mại của Tổng thống Mỹ Donald Trump và áp lực chưa từng có lên các nhà máy luyện kim toàn cầu đã thúc đẩy đà tăng giá của đồng trong năm qua.

Gần đây nhất, sự khan hiếm nguồn cung trở nên trầm trọng hơn do dòng chảy kim loại ồ ạt đổ về Mỹ, rút cạn nguồn lực từ các thị trường khác. Kế hoạch của ông Trump về việc xem xét lại thuế quan đối với đồng nguyên liệu vào năm 2026 đã kích hoạt lại các hoạt động kinh doanh chênh lệch giá từng gây chao đảo thị trường hồi đầu năm.

Bên cạnh yếu tố thương mại, chuỗi cung ứng toàn cầu liên tiếp gặp cú sốc từ các sự cố nghiêm trọng như tai nạn chết người tại mỏ đồng lớn thứ hai thế giới ở Indonesia, lũ lụt ngầm tại Cộng hòa Dân chủ Congo và vụ nổ đá gây thương vong tại một mỏ ở Chile.

Về dài hạn, nhu cầu tiêu thụ đồng vẫn được dự báo rất tích cực nhờ xu hướng điện hóa toàn cầu, đòi hỏi lượng lớn kim loại cho lưới điện, hạ tầng năng lượng và sản xuất. Các nhà đầu tư cũng đang đặt cược vào sự bùng nổ tiêu thụ năng lượng của trí tuệ nhân tạo (AI) sẽ thúc đẩy nhu cầu đồng tăng cao hơn nữa.

Các nhà phân tích ngành công nghiệp cảnh báo rằng phần lớn các nguồn tài nguyên khoáng sản phong phú và dễ tiếp cận nhất đã cạn kiệt, đặt ra lo ngại lớn về khả năng cung ứng trong thập kỷ tới để đáp ứng đà tăng trưởng tiêu thụ dự báo.

Tuy nhiên, một số chuyên gia cho rằng giá đồng hiện đã leo thang quá cao so với thực tế, đặc biệt khi nhu cầu cơ bản tại Trung Quốc, quốc gia tiêu thụ đồng lớn nhất thế giới, đang có dấu hiệu suy yếu.

Ông Wu Kunjin, Trưởng bộ phận nghiên cứu kim loại cơ bản tại Minmetals Futures Co., nhận định thị trường hiện tại đang bị chi phối chủ yếu bởi "kỳ vọng."

Theo ông Wu, một số nhà máy chế tạo tại Trung Quốc, vốn nhạy cảm với giá cả, đã phải cắt giảm sản lượng hoặc thậm chí ngừng sản xuất sau đợt tăng giá gần đây.

Kết thúc phiên giao dịch, các kim loại công nghiệp khác trên sàn LME ghi nhận diễn biến trái chiều./.

