Ngành hàng xa xỉ toàn cầu trước đứng trước bước ngoặt lớn

Theo nhật báo kinh tế Les Echos (Pháp), năm 2025 được xem là thời điểm ảm đạm của ngành hàng xa xỉ toàn cầu, khi lĩnh vực này trải qua năm thứ hai liên tiếp suy giảm doanh thu, điều chưa từng xảy ra kể từ khủng hoảng tài chính năm 2008 nếu không tính giai đoạn đại dịch COVID-19.

Đằng sau bề ngoài có vẻ ổn định, những biến chuyển sâu sắc đang làm thay đổi các động lực tăng trưởng vốn quen thuộc của ngành này.

Theo báo cáo cập nhật của Bain & Co và Altagamma công bố hồi tháng 11/2025, doanh thu hàng xa xỉ toàn cầu năm 2025 dự kiến giảm khoảng 2% theo tỷ giá hiện hành.

Diễn biến bất lợi của tỷ giá là một trong những nguyên nhân chính, khi đồng USD và đồng nhân dân tệ của Trung Quốc - hai đồng tiền gắn với những thị trường tiêu thụ lớn nhất - suy yếu so với đồng euro, đồng tiền sản xuất chủ yếu của các tập đoàn xa xỉ hàng đầu.

Nếu loại trừ yếu tố tỷ giá, doanh số toàn ngành được đánh giá gần như đi ngang so với năm 2024.

Đây là năm thứ 2 liên tiếp doanh số toàn cầu của ngành hàng xa xỉ đi xuống. Trước đó, các trụ cột của lĩnh vực này như LVMH, Hermès, Kering, Chanel hay Richemont từng duy trì tốc độ tăng trưởng 5-6% mỗi năm cho tới năm 2019.

Đại dịch đã kéo quy mô thị trường xuống còn 223 tỷ euro (262,65 tỷ USD) năm 2020, nhưng giai đoạn “mua sắm bù đắp” sau đó đã giúp thị trường bật tăng mạnh, đạt đỉnh 369 tỷ euro năm 2023.

Đến năm 2025, quy mô thị trường giảm còn khoảng 358 tỷ euro, trong bối cảnh nhu cầu chậm lại do lạm phát và các đợt tăng giá chưa từng có.

Giới phân tích chỉ ra rằng tăng trưởng trong thời gian qua chủ yếu đến từ việc tăng giá hơn là mở rộng sản lượng. Trong giai đoạn 2019-2025, riêng mảng đồ da ghi nhận mức tăng trưởng cộng dồn gần 70%, trong đó khoảng một nửa đến từ việc điều chỉnh giá bán.

Theo kịch bản được Bain & Co đánh giá là thực tế nhất, năm 2026 thị trường xa xỉ toàn cầu có thể đạt 365-375 tỷ euro, tương đương hoặc thậm chí vượt mức đỉnh năm 2023.

Tuy nhiên, mức tăng trưởng 3-5% này khó có thể đồng nghĩa với sự trở lại của mô hình tăng trưởng trước đây, nhất là khi tiêu dùng tại Trung Quốc vẫn phục hồi chậm.

Trung Quốc tiếp tục là tâm điểm theo dõi của toàn ngành, bởi khoảng 30% khách hàng xa xỉ toàn cầu là người Trung Quốc.

Cửa hàng của hãng thời trang xa xỉ Gucci. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Dù thị trường chứng khoán nước này khởi sắc trong năm 2025, qua đó cải thiện phần nào tâm lý người tiêu dùng, mức tăng doanh số hàng xa xỉ vẫn diễn ra chậm.

Xu hướng tiêu dùng trở nên thiên về hàng nội địa hơn, trong khi chi tiêu của người Trung Quốc ở nước ngoài sụt giảm, phần nào do sự mất giá của đồng nhân dân tệ.

Tại Nhật Bản, đà tăng trưởng từng được thúc đẩy bởi các du khách Trung Quốc cũng suy yếu trong năm 2025, trong bối cảnh biến động tỷ giá với đồng yen.

Bên cạnh đó, những rủi ro từ thị trường bất động sản Trung Quốc tiếp tục đè nặng lên triển vọng tiêu dùng, khi giá nhà đất giảm mạnh đã bào mòn hiệu ứng tích cực từ thị trường chứng khoán.

Ở quy mô toàn cầu, nhóm khách hàng giàu có vẫn duy trì sức mua, song tầng lớp khách hàng phổ thông có xu hướng tiêu dùng cao cấp lại rời bỏ thị trường. Theo Bain & Co, riêng trong năm 2025, ngành hàng xa xỉ đã mất thêm khoảng 10-20 triệu khách hàng.

Một chuyển dịch đáng chú ý khác trong năm qua là sự vươn lên của mảng xa xỉ trải nghiệm, bao gồm khách sạn cao cấp, du lịch, du thuyền, sự kiện thể thao danh giá và các hoạt động văn hóa-nghệ thuật.

Theo Bain, đây là động lực tăng trưởng chính của toàn ngành trong năm 2025, nếu tính đầy đủ các hình thức xa xỉ từ xe thể thao, nghệ thuật đến dịch vụ.

Song song với những thay đổi cấu trúc này, căng thẳng thương mại, đặc biệt là chính sách thuế quan của Mỹ, từng làm dấy lên lo ngại lớn.

Sau khi Mỹ trở thành động lực tăng trưởng mạnh cuối năm 2024, các tuyên bố thay đổi liên tục của Tổng thống Donald Trump đã khiến thị trường tài chính biến động và làm chững lại chi tiêu của giới giàu cho tới tháng Tư.

Tuy nhiên, khi mức thuế nhập khẩu đối với hàng hóa châu Âu được ổn định ở 15%, doanh số đã phục hồi, và các thương hiệu lớn như Louis Vuitton hay Hermès vẫn có thể chuyển mức tăng giá 4-5% sang người tiêu dùng.

Dù vậy, các đợt tăng giá này ngày càng trở nên nhạy cảm, khi chênh lệch giữa giá hàng xa xỉ, đặc biệt trong mảng đồ da, và thu nhập trung vị tại Mỹ ngày càng lớn.

Giá bán đã lên tới ngưỡng khiến việc thu hút lại những khách hàng đã rời bỏ thị trường trở nên khó khăn.

Các chuyên gia cho rằng ngay cả khi kìm đà tăng giá xuống khoảng 2 % mỗi năm và điều chỉnh chiến lược kinh doanh, các tập đoàn lớn cũng phải chờ ít nhất hai năm nữa mới có thể phục hồi quy mô khách hàng và sản lượng bán ra như giai đoạn trước.

Những biến động về tỷ giá, thuế quan và cơ cấu khách hàng đã gây sức ép đáng kể lên biên lợi nhuận. Bain ước tính tỷ suất lợi nhuận trước lãi vay và thuế (EBIT) của ngành hàng xa xỉ trong năm 2025 chỉ quanh mức 16% doanh thu, tương đương năm 2019 và thấp hơn nhiều so với mức trên 20% trong các năm thuận lợi trước đây.

Biểu tượng hãng thời trang Dior tại cửa hàng ở Milan, Italy. (Ảnh: Getty Images/ TTXVN)

Trước thực tế đó, các tập đoàn lớn đã âm thầm triển khai các biện pháp tối ưu hóa chi phí, từ tổ chức lại sản xuất với các nền tảng chung, đến tinh giản mạng lưới phân phối, logistics và hệ thống cửa hàng, đặc biệt tại thị trường Trung Quốc.

Một dấu hiệu khác của sự chuyển mình trong năm 2025 là làn sóng thay đổi nhân sự cấp cao và giám đốc sáng tạo tại các nhà mốt lớn.

Việc ông Luca de Meo, xuất thân từ ngành ôtô, được bổ nhiệm làm Tổng giám đốc Kering, cùng với hàng loạt dịch chuyển của các nhà thiết kế tên tuổi, cho thấy ngành xa xỉ đang tìm kiếm những luồng gió mới.

Giới quan sát kỳ vọng năm 2026 sẽ chứng kiến sự đổi mới mạnh mẽ về sáng tạo, từ thiết kế đến sản phẩm thương mại, góp phần thúc đẩy đà phục hồi tăng trưởng của ngành trong bối cảnh mới./.

Ấn Độ - giấc mơ về tệp khách hàng khổng lồ của các thương hiệu xa xỉ Với dân số 1,4 tỷ người, Ấn Độ mang đến "một thị trường đầy hứa hẹn, nhưng vẫn rất phức tạp" đối với các thương hiệu xa xỉ hàng đầu thế giới.