Chiến thắng của Đức Phúc tại Nga lọt vào top sự kiện văn học-nghệ thuật tiêu biểu

Chiến thắng của ca sỹ Đức Phúc tại Cuộc thi Âm nhạc Quốc tế Intervision 2025 tại Nga đã được đưa vào danh sách 20 đề cử bình chọn 15 sự kiện văn học nghệ thuật tiêu biểu năm 2025.

Sự kiện do Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam chỉ đạo, Thời báo Văn học nghệ thuật phối hợp Quỹ Hỗ trợ sáng tạo Văn học Nghệ thuật Việt Nam tổ chức, nhằm ghi nhận những dấu ấn nổi bật của đời sống sáng tạo.

Lễ bình chọn diễn ra chiều 29/12 tại Hà Nội, trong bối cảnh năm 2025 có ý nghĩa quan trọng của nhiệm kỳ, hướng tới tổng kết hoạt động, đánh giá thành tựu nổi bật và thúc đẩy sự phát triển bền vững của văn học nghệ thuật Việt Nam.

Trong danh sách đề cử, chiến thắng Intervision 2025 của Đức Phúc được xem là điểm nhấn của âm nhạc Việt Nam trên sân khấu quốc tế.

Phó Giáo sư-Tiến sỹ, nhạc sỹ Đỗ Hồng Quân, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam phát biểu. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Phát biểu tại sự kiện, Phó Giáo sư-Tiến sỹ, nhạc sỹ Đỗ Hồng Quân, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam cho rằng 2025 là năm diễn ra nhiều lễ kỷ niệm và sự kiện trọng đại của đất nước. Hoạt động bình chọn hướng tới việc tôn vinh các sự kiện văn học nghệ thuật có giá trị tư tưởng, nghệ thuật cao, tạo tác động tích cực trong đời sống xã hội, thể hiện rõ vai trò, trách nhiệm của văn học nghệ thuật trong việc bồi đắp nhân cách, nâng cao đời sống tinh thần của nhân dân, đồng thời phản ánh sinh động những chuyển động lớn của đất nước trong năm 2025.

Kết quả bình chọn không chỉ là sự ghi nhận đối với các tập thể, cá nhân sáng tạo, còn góp phần khẳng định vị thế của văn học nghệ thuật Việt Nam trong đời sống đương đại, tạo động lực thúc đẩy sáng tạo, lan tỏa các giá trị tốt đẹp của văn hóa, con người Việt Nam.

Trong danh sách 20 đề cử, sự kiện Tổng Bí thư Tô Lâm chủ trì Hội nghị gặp mặt đại biểu trí thức, nhà khoa học, văn nghệ sỹ và cán bộ lão thành tiêu biểu được đề cử đầu tiên.

Sáng 9/1/2025, tại Thành phố Hồ Chí Minh, nhân dịp chuẩn bị đón Tết Nguyên đán cổ truyền Ất Tỵ 2025, hướng tới 95 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2025), Tổng Bí thư Tô Lâm tới dự, chủ trì buổi gặp mặt nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, cán bộ lão thành tiêu biểu, đại biểu trí thức, nhà khoa học, văn nghệ sỹ các tỉnh, thành phía Nam.

Tổng Bí thư mong muốn, các văn nghệ sỹ sẽ đóng góp, cống hiến nhiều hơn nữa, bằng việc sáng tạo ra những tác phẩm mang tầm vóc thời đại, có giá trị lớn về tư tưởng, nghệ thuật, tôn vinh những giá trị chân, thiện, mỹ, phục vụ nhân dân, phục vụ sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc.

Nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 2/9, ngày 6/8/2025, tại Hà Nội, Tổng Bí thư Tô Lâm chủ trì Hội nghị gặp mặt đại biểu trí thức, nhà khoa học, văn nghệ sỹ.

Các đại biểu tham gia bình chọn 15 sự kiện Văn học nghệ thuật tiêu biểu năm 2025.(Ảnh: PV/Vietnam+)

Tổng Bí thư khẳng định Đảng, Nhà nước luôn quan tâm, tạo điều kiện để đội ngũ trí thức, nhà khoa học, văn nghệ sỹ phát huy tài năng, sức sáng tạo và cống hiến cho đất nước. Tổng Bí thư tin tưởng đội ngũ trí thức, nhà khoa học, văn nghệ sỹ Việt Nam sẽ tiếp tục là lực lượng tiên phong, là ngọn lửa mở đường cho dân tộc ta tiến lên mạnh mẽ, vững chắc, tự tin bước vào tương lai.

Danh sách 20 đề cử để bình chọn 15 sự kiện văn học nghệ thuật tiêu biểu năm 2025 còn có nhiều hoạt động nổi bật khác như: Các hoạt động Tổng kết 50 năm nền văn học, nghệ thuật Việt Nam sau ngày đất nước thống nhất (30/4/1975-30/4/2025); hoạt động của các hội văn học nghệ thuật trong dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9; Lễ trao giải “Việt Nam Hạnh phúc - Happy Vietnam 2025”; chương trình nghệ thuật chính luận “Tổ quốc trong tim”; thành công vang dội của phim điện ảnh "Mưa đỏ"…

Từ kết quả bình chọn, danh sách 15 sự kiện văn học nghệ thuật tiêu biểu năm 2025 sẽ được Ban Tổ chức công bố ngày 1/1/2026./.

Triển khai kết luận số 84 về phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới 7 nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu để triển khai nghiêm túc, hiệu quả các nội dung của Kết luận số 84-KL/TW về “tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới."