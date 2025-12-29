Văn hóa

Miss Grand Vietnam các mùa hội tụ trong chương trình Chào năm mới 2026

Chào năm mới 2026 không chỉ hội tụ các giọng ca nhiều thế hệ mà còn có những màn kết hợp độc đáo âm nhạc-thời trang đặc sắc của Miss Grand Vietnam các mùa trong thời khắc giao thoa năm cũ - năm mới.

Mai Mai
Hoa hậu Lê Hoàng Phương trên sân khấu ghi hình chương trình. (Ảnh: CTV/Vietnam+)
Hoa hậu Lê Hoàng Phương trên sân khấu ghi hình chương trình. (Ảnh: CTV/Vietnam+)

Tiếp nối hành trình ghi dấu ấn qua nhiều mùa phát sóng, nhà sản xuất Chào năm mới 2026 cho biết sẽ trở lại với chủ đề “Khúc Xuân hội tụ” bằng những ca khúc quen thuộc, các sáng tác ca ngợi tình yêu quê hương, đất nước trên hành trình vươn mình mạnh mẽ. Chương trình do Tổng đạo diễn Hoàng Nhật Nam dàn dựng.

Đạo diễn Hoàng Nhật Nam cho hay chương trình không chỉ là bức tranh nghệ thuật rực rỡ sắc Xuân mà còn là nơi lan tỏa những giá trị tích cực, tinh thần sum vầy và niềm tin vào một khởi đầu an lành.

“Sân khấu được thiết kế hiện đại, kết hợp hài hòa giữa âm nhạc, thời trang và hiệu ứng trình diễn, mang đến những tiết mục mang màu sắc trẻ trung, tươi mới, đậm không khí Xuân. Bên cạnh đó là những ca khúc gắn liền với đời sống người dân, mang âm hưởng dân ca, để khán giả có một ‘bữa ăn tinh thần’ cuối năm thật trọn vẹn,đạo diễn chia sẻ.

Đặc biệt, chương trình sẽ quy tụ dàn Hoa hậu, Á hậu, Nam vương, Á vương đình đám gồm Miss Grand Vietnam các năm Lê Hoàng Phương, Quế Anh, Yến Nhi; Mr World Vietnam Phạm Tuấn Ngọc; các Á hậu Ngọc Hằng, Cẩm Ly, Đinh Y Quyên, Phương Anh, Thúy An; Hoa khôi Huỳnh Thúy Vi, Á vương Võ Minh Toại.

Các Hoa hậu, Á hậu Miss Grand Vietnam và Nam vương, Á vương các năm tham gia chương trình. (Ảnh: CTV/Vietnam+)

Các người đẹp sẽ cùng góp mặt trong tiết mục trình diễn thời trang, giới thiệu bộ sưu tập dạ hội của nhà thiết kế Phạm Đăng Anh Thư.

“Lần đầu tiên, Á hậu La Ngọc Phương Anh và ca sỹ Jack Long, Hera Ngọc Hằng và Hồ Trung Dũng sẽ trình diễn những tiết mục song ca ngọt ngào, hay ba người đẹp Hera Ngọc Hằng - Ari Quế Anh - Lưu Hiền Trinh sẽ kết hợp trong một màn trình diễn tam ca ấn tượng,” đạo diễn Hoàng Nhật Nam bật mí và cho hay Chào năm mới 2026 sẽ quy tụ nhiều thế hệ nghệ sỹ, từ những giọng ca tên tuổi như Cẩm Ly, Thanh Ngọc, Hồ Trung Dũng, Điền Trung, Thanh Thảo… đến các ca sỹ trẻ triển vọng.

Chương trình sẽ chính thức lên sóng vào 23 giờ 15 phút, ngày 31/12/2025 trên kênh THVL1./.

(Vietnam+)
Tiết mục nghệ thuật tại sự kiện ca ngợi quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào. (Ảnh: Xuân Tú/TTXVN)

Chương trình đại nhạc hội “V Fest-Vietnam Today”. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

