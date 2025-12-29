Giá đồng lập kỷ lục mới, hướng tới mức tăng mạnh nhất trong hơn 10 năm

Giá đồng đang trên đà ghi nhận mức tăng cả năm lớn nhất trong hơn 10 năm qua. Các đợt áp thuế của Mỹ, tình trạng gián đoạn nguồn cung và lo ngại về nguy cơ thiếu hụt trên toàn cầu đã thúc đẩy một đợt tăng giá mạnh mẽ của kim loại này vào thời điểm cuối năm.

Giá đồng đã chạm mức cao kỷ lục hơn 12.000 USD/tấn trong tháng 12/2025 và tăng hơn 1/3 giá trị trong năm 2025. Đây là mức tăng theo năm mạnh nhất kể từ năm 2009, thời điểm giá đồng tăng hơn 140% khi thế giới bắt đầu thoát khỏi cuộc khủng hoảng tài chính.

Các chuyên gia phân tích dự báo nhu cầu kim loại công nghiệp này sẽ vượt xa nguồn cung khai thác vào những năm 2030 và giá sẽ tiếp tục duy trì ở mức cao trong năm tới.

Nhu cầu tiêu thụ đồng đang ngày càng tăng do quá trình chuyển đổi từ nhiên liệu hóa thạch sang năng lượng tái tạo như điện gió, điện Mặt trời, cùng với xu hướng điện hóa phương tiện giao thông và sự bùng nổ trong việc xây dựng các trung tâm dữ liệu phục vụ trí tuệ nhân tạo (AI).

Trong khi đó, các mỏ đồng lâu đời đang dần giảm năng suất, còn việc đưa các mỏ mới vào hoạt động lại tiêu tốn chi phí khổng lồ và mất nhiều năm để triển khai.

Bà Natalie Scott-Gray, chuyên gia phân tích cấp cao về nhu cầu kim loại tại công ty môi giới hàng hóa StoneX, nhận định rằng đà tăng giá năm nay là hệ quả của một sự kết hợp hoàn hảo giữa nhiều yếu tố, bao gồm việc hạ nhiệt căng thẳng thương mại Mỹ-Trung, những đồn đoán về một thỏa thuận hòa bình giữa Nga và Ukraine, cùng tác động từ các chính sách thuế nhập khẩu của Mỹ.

Tại London, giá đồng tiêu chuẩn đã liên tục thiết lập các mức cao kỷ lục mới kể từ tháng 10, sau khi các vụ tai nạn nghiêm trọng tại ba trong số những mỏ đồng lớn nhất thế giới làm dấy lên lo ngại về nguồn cung.

Nhiều tập đoàn khai khoáng lớn cũng đã hạ dự báo sản lượng trong những tuần gần đây.

Năm nay cũng chứng kiến một lượng lớn đồng được vận chuyển vào Mỹ khi các nhà nhập khẩu chạy đua để gom kim loại này trước khi chính quyền Tổng thống Trump chính thức áp đặt các mức thuế mới.

Sự chênh lệch chưa từng có giữa giá đồng tại Sàn giao dịch Kim loại London (LME) và giá trên sàn COMEX (Mỹ) đã xuất hiện khi những tin đồn về thuế quan lan rộng. Điều này khiến các nhà giao dịch tìm cách kiếm lời từ sự chênh lệch giá này bằng cách mua kim loại trên Sàn LME và bán lại trên sàn COMEX.

Lượng đồng tại các kho hàng của sàn COMEX đã chạm mức cao kỷ lục với hơn 400.000 tấn.

Ngược lại, dự trữ trong hệ thống LME toàn cầu đã giảm mạnh trong năm nay, trong đó lượng tồn kho của LME tại châu Âu đã xuống dưới mức 20.000 tấn.

Ông Mackenzie cho rằng tình trạng khan hiếm hiện nay chỉ mang tính cục bộ tại một số khu vực chứ không phải trên toàn cầu, do lượng dự trữ lớn đang tập trung tại Mỹ.

Bà Alice Fox, chiến lược gia hàng hóa tại Macquarie Group, dự báo giá đồng sẽ tiếp tục giữ đà tăng mạnh sang năm 2026, dù nhu cầu tăng chậm lại tại Trung Quốc - quốc gia tiêu thụ kim loại này lớn nhất thế giới./.

Giá vàng tiếp tục giảm mạnh, giao dịch quanh mức 158 triệu đồng Giá vàng trong nước tiếp tục giảm mạnh do giá thế giới lao dốc, khiến giá vàng SJC giảm còn khoảng 158 triệu đồng/lượng hôm nay.