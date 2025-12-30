Dầu tăng hơn 2%, bạch kim rớt giá sau đỉnh lịch sử

Phiên giao dịch đầu tuần, ngày 29/12, sắc xanh đỏ đan xen trên thị trường hàng hóa nguyên liệu thế giới; trong đó, những lo ngại về căng thẳng địa chính trị đã đẩy giá dầu tăng hơn 2%.

Ở chiều ngược lại, sau khi thiết lập mức đỉnh lịch sử mới, giá bạch kim đã quay đầu rơi tự do hơn 14%. Đóng cửa, chỉ số MXV-Index đánh mất hơn 1,4% về mức 2.405 điểm.

Theo ghi nhận từ MXV, nhóm năng lượng phiên hôm qua cũng chứng kiến lực mua áp đảo với 4 trên 5 mặt hàng đồng loạt tăng giá. Trong đó, giá dầu Brent tăng hơn 1,8% lên mức 61,7 USD/thùng; giá dầu WTI cũng tăng gần 2,4% lên mức 58 USD/thùng.

Đà phục hồi mạnh của giá dầu trong phiên chủ yếu xuất phát từ sự cộng hưởng giữa yếu tố kỹ thuật, dòng tiền cuối năm và tâm lý thận trọng trước các rủi ro địa chính trị, trong bối cảnh thanh khoản thị trường duy trì ở mức thấp.

Sau giai đoạn giảm sâu ở các phiên trước đó, khi giá dầu Brent lùi về sát vùng hỗ trợ quan trọng quanh 60 USD/thùng, nhiều quỹ đầu tư và nhà giao dịch đã chủ động đóng bớt các vị thế bán.

Hoạt động đóng các vị thế bán diễn ra trong điều kiện thanh khoản mỏng đã khiến biên độ dao động giá bị nới rộng, qua đó khuếch đại đà tăng chỉ trong một phiên giao dịch.

Trên nền diễn biến kỹ thuật này, các yếu tố địa chính trị tiếp tục đóng vai trò là chất xúc tác tâm lý, khiến phí rủi ro được thị trường tái định giá.

Các cuộc trao đổi giữa Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy và Tổng thống Mỹ Donald Trump về triển vọng thiết lập khuôn khổ hòa bình cho xung đột Nga- Ukraine dù được đánh giá có tiến triển, song chưa mang lại bước đột phá cụ thể.

Trong khi đó, Ukraine vẫn mở rộng các cuộc tấn công nhằm vào hạ tầng và tuyến logistics dầu khí của Nga, khiến tâm lý lo ngại về nguy cơ gián đoạn nguồn cung chưa thể được loại bỏ hoàn toàn.

Bên cạnh đó, thông tin về các cuộc không kích của Saudi Arabia tại Yemen, cũng như các hoạt động quân sự của Mỹ nhằm vào các mục tiêu của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tại Nigeria trong tuần trước, đã làm dấy lên lo ngại nguy cơ bất ổn lan rộng tại Trung Đông và một số khu vực sản xuất năng lượng trọng điểm khác.

Dù chưa ghi nhận tác động trực tiếp tới nguồn cung, thị trường dầu mỏ vẫn phản ứng nhạy cảm trước những căng thẳng tại các khu vực có thể ảnh hưởng tới các tuyến hàng hải chiến lược như Biển Đỏ và Vịnh Ba Tư.

Ở chiều ngược lại, triển vọng nhu cầu từ Trung Quốc tiếp tục đóng vai trò là yếu tố nâng đỡ quan trọng đối với tâm lý thị trường. Dữ liệu của hãng phân tích Kpler cho thấy nhập khẩu dầu thô của Trung Quốc trong tháng này dự kiến tăng khoảng 10% so với tháng trước, lên mức kỷ lục 12,2 triệu thùng/ngày khi nước này đẩy mạnh hoạt động tái tích trữ.

Với việc Trung Quốc chiếm khoảng một phần tư tổng lượng nhập khẩu dầu thô đường biển toàn cầu, chỉ cần duy trì nhịp mua ổn định cũng đã đủ để giảm bớt áp lực dư cung trong ngắn hạn.

Ngoài ra, việc Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA) tiếp tục hoãn công bố báo cáo tồn kho dầu thô, vốn được dự kiến phát hành trong ngày 29/12, cũng khiến thị trường thiếu vắng thêm các căn cứ định hướng rõ ràng.

Trong bối cảnh đó, giá dầu trở nên nhạy cảm hơn với các thông tin hỗ trợ, đặc biệt khi tâm lý giao dịch cuối năm vẫn mang tính thận trọng cao.

Ở chiều ngược lại, thị trường kim loại phiên đầu tuần chứng kiến cú rơi mạnh của hai mặt hàng kim loại quý. Đáng chú ý, ngay sau khi lập đỉnh kỷ lục mới, giá bạch kim đã quay đầu giảm mạnh tới gần 14,7%, về mức 2.108 USD/ounce.

Động thái này chủ yếu phản ánh lực chốt lời mạnh và hoạt động đóng các vị thế mua sau giai đoạn tăng nóng kéo dài, trong bối cảnh thanh khoản thị trường suy giảm dịp cuối năm, khiến giá trở nên nhạy cảm hơn với áp lực bán.

Bên cạnh yếu tố kỹ thuật, thị trường cũng bắt đầu thận trọng hơn trước những lo ngại về triển vọng nhu cầu bạch kim trong trung và dài hạn, đặc biệt trong lĩnh vực ôtô.

Sự mở rộng nhanh chóng của ngành xe điện Trung Quốc trên thị trường quốc tế đang làm gia tăng áp lực cạnh tranh đối với các dòng xe sử dụng động cơ đốt trong và hybrid - nhóm tiêu thụ bạch kim lớn nhất hiện nay.

Theo số liệu từ Tổng cục Hải quan Trung Quốc, xuất khẩu xe điện của nước này trong tháng 11 tăng 87% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt gần 200.000 xe, trong đó lượng xe xuất khẩu sang châu Á và châu Âu đều tăng mạnh. Tính chung 11 tháng, Trung Quốc đã xuất khẩu gần 2 triệu xe điện ra thị trường quốc tế.

Trong bối cảnh hơn 100 thương hiệu xe điện cạnh tranh gay gắt trong nước, Trung Quốc đang đẩy mạnh tái cơ cấu ngành và tăng cường xuất khẩu nhằm giảm áp lực dư cung. iễn biến này làm dấy lên lo ngại rằng xe điện Trung Quốc có thể tiếp tục mở rộng thị phần tại các thị trường lớn, qua đó thu hẹp dư địa tăng trưởng của xe hybrid và xe chạy xăng - những phân khúc sử dụng bạch kim trong bộ chuyển đổi xúc tác.

Theo Hội đồng Đầu tư Bạch kim Thế giới (WPIC), riêng ngành ô tô hiện chiếm gần 40% tổng nhu cầu bạch kim toàn cầu.

Do đó, bất kỳ sự thay đổi nào trong cấu trúc tiêu thụ của ngành này cũng có thể tác động đáng kể đến triển vọng giá bạch kim trong thời gian tới./.

