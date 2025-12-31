Kinh tế

Kinh doanh

Giá vàng miếng SJC giảm tới 1,6 triệu đồng phiên chiều cuối năm

Chiều 31/12, giá vàng SJC giảm 1,6 triệu đồng, giao dịch quanh 152,8 triệu đồng/lượng, trong bối cảnh giá vàng thế giới cũng giảm mạnh. So với phiên đầu tuần đã giảm khoảng 5,2 triệu đồng.

Hạnh Dung
Giá vàng miếng SJC giảm tới 1,6 triệu đồng phiên chiều cuối năm. (Ảnh: Vietnam+)
Giá vàng miếng SJC giảm tới 1,6 triệu đồng phiên chiều cuối năm. (Ảnh: Vietnam+)

Chiều nay (31/12), giá vàng trong nước tiếp tục giảm mạnh, nhiều nơi mức điều chỉnh lên tới 1,6 triệu đồng/lượng.

Bảng giá vàng của Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn và Công ty Doji thông báo lúc 16 giờ 30 cho thấy, giá mua và bán vàng SJC niêm yết từ 150,8-152,8 triệu đồng/lượng (mua vào/bán ra), giảm 1,6 triệu đồng/lượng so với phiên sáng. Tương tự, tại Công ty Phú Quý, giá vàng SJC giao dịch từ 150,3-152,8 triệu đồng/lượng, cũng giảm tương ứng.

Trong khi đó, giá vàng nhẫn tại Công ty Bảo Tín Minh Châu giao dịch từ 152-155 triệu đồng/lượng (mua vào/bán ra), giảm 500.000 đồng/lượng; Công ty Phú Quý thông báo giá vàng nhẫn giao dịch từ 150-153 triệu đồng/lượng, giảm 1 triệu đồng/lượng.

Cùng với mức điều chỉnh trên, so với phiên đầu tuần giá vàng trong nước đã giảm khoảng 5,2 triệu đồng mỗi lượng.

Trên thị trường thế giới, đồng kim loại quý hiện đang giao dịch quanh ngưỡng 4.314 USD/ounce, giảm 40 USD. Mức giá này tương đương khoảng 137 triệu đồng/lượng khi quy đổi theo tỷ giá USD tại Vietcombank.

Như vậy, giá vàng thế giới đang thấp hơn thương hiệu SJC trong nước khoảng 15,8 triệu đồng/lượng.

Mặc dù giá vàng thế giới và nhóm kim loại quý quay đầu giảm trong phiên giao dịch ngày thứ Tư, nhưng xu hướng chung của cả năm vẫn hết sức tích cực. Bạc dẫn đầu đà tăng với mức nhảy vọt kỷ lục 140%, còn giá vàng ghi nhận mức tăng theo năm mạnh nhất trong hơn bốn thập kỷ./.

#vàng #SJC #giá vàng #thị trường vàng #giá vàng thế giới #vàng trong nước #đầu tư vàng
Theo dõi VietnamPlus

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục

Giá xăng giảm trong kỳ điều hành cuối năm

Giá xăng giảm trong kỳ điều hành cuối năm

Giá bán xăng E5 RON 92 không cao hơn 18.438 đồng/lít (giảm 278 đồng so với giá cơ sở kỳ trước); giá bán xăng RON 95-III không cao hơn 18.917 đồng/lít (giảm 89 đồng so với giá cơ sở kỳ trước).

Khách hàng mua sắm tại siêu thị Costco ở bang Maryland. (Ảnh: Đoàn Hùng/TTXVN)

Kinh tế Mỹ đối mặt nhiều ẩn số trong năm 2026

Có rất nhiều rủi ro tiềm ẩn trong năm 2026, nhưng khả năng phục hồi đáng kinh ngạc của nền kinh tế trong năm 2025 là lời nhắc nhở rằng những dự đoán bi quan về nền kinh tế Mỹ thường tỏ ra sai lầm.

(Ảnh: Getty images)

Những tín hiệu tiếp theo trên thị trường bạc

Sự biến động dữ dội của giá bạc trong những ngày gần đây đã thu hút sự chú ý lớn từ thị trường, ngay cả những nhân vật như tỷ phú Elon Musk cũng bình luận về đợt tăng giá phi mã của kim loại này.

Trang sức vàng được bày bán tại tiệm kim hoàn ở Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ. (Nguồn: THX/TTXVN)

Giá các kim loại quý lao dốc trong phiên 29/12

Giá vàng giao ngay giảm 4,5% xuống 4.330,79 USD/ounce vào lúc 1 giờ 51 phút sáng ngày 30/12 (theo giờ Việt Nam), sau khi đạt mức kỷ lục 4.549,71 USD/ounce vào phiên cuối tuần trước.