Giá vàng miếng SJC giảm tới 1,6 triệu đồng phiên chiều cuối năm

Chiều nay (31/12), giá vàng trong nước tiếp tục giảm mạnh, nhiều nơi mức điều chỉnh lên tới 1,6 triệu đồng/lượng.

Bảng giá vàng của Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn và Công ty Doji thông báo lúc 16 giờ 30 cho thấy, giá mua và bán vàng SJC niêm yết từ 150,8-152,8 triệu đồng/lượng (mua vào/bán ra), giảm 1,6 triệu đồng/lượng so với phiên sáng. Tương tự, tại Công ty Phú Quý, giá vàng SJC giao dịch từ 150,3-152,8 triệu đồng/lượng, cũng giảm tương ứng.

Trong khi đó, giá vàng nhẫn tại Công ty Bảo Tín Minh Châu giao dịch từ 152-155 triệu đồng/lượng (mua vào/bán ra), giảm 500.000 đồng/lượng; Công ty Phú Quý thông báo giá vàng nhẫn giao dịch từ 150-153 triệu đồng/lượng, giảm 1 triệu đồng/lượng.

Cùng với mức điều chỉnh trên, so với phiên đầu tuần giá vàng trong nước đã giảm khoảng 5,2 triệu đồng mỗi lượng.

Trên thị trường thế giới, đồng kim loại quý hiện đang giao dịch quanh ngưỡng 4.314 USD/ounce, giảm 40 USD. Mức giá này tương đương khoảng 137 triệu đồng/lượng khi quy đổi theo tỷ giá USD tại Vietcombank.

Như vậy, giá vàng thế giới đang thấp hơn thương hiệu SJC trong nước khoảng 15,8 triệu đồng/lượng.

Mặc dù giá vàng thế giới và nhóm kim loại quý quay đầu giảm trong phiên giao dịch ngày thứ Tư, nhưng xu hướng chung của cả năm vẫn hết sức tích cực. Bạc dẫn đầu đà tăng với mức nhảy vọt kỷ lục 140%, còn giá vàng ghi nhận mức tăng theo năm mạnh nhất trong hơn bốn thập kỷ./.