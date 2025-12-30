Nghệ An: Gần 5.870 tỷ đồng phát triển nông nghiệp công nghệ cao

Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An đã xây dựng Đề án phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao gắn với chế biến, tiêu thụ sản phẩm nông, lâm sản thuộc hành lang kinh tế đường Hồ Chí Minh đến năm 2030, với tổng kinh phí dự kiến thực hiện trên 5.868 tỷ đồng.

Đề án nhằm khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế của các địa phương trong vùng; hình thành nền nông nghiệp hiện đại, gia tăng giá trị, nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển bền vững.

Tỉnh Nghệ An đặt mục tiêu đến năm 2030, tỷ trọng giá trị sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tại khu vực hành lang kinh tế đường Hồ Chí Minh chiếm từ 40% đến 45% tổng giá trị sản xuất nông nghiệp của vùng và chiếm từ 20% đến 25% tổng giá trị sản xuất nông nghiệp toàn tỉnh.

Trên cơ sở đó, Nghệ An nghiên cứu thành lập Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tại xã Nghĩa Thọ; xây dựng và phát triển từ 3 đến 5 doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; đồng thời, hình thành từ 5 đến 10 hợp tác xã nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao góp phần tạo động lực cho phát triển sản xuất theo hướng hiện đại.

Bên cạnh phát triển sản xuất, tỉnh tập trung nâng cao năng lực các nhà máy, cơ sở chế biến nông, lâm sản hiện có; chú trọng đầu tư nâng cấp, đổi mới công nghệ, mở rộng quy mô sản xuất gắn với ứng dụng công nghệ cao trong bảo quản, chế biến. Nghệ An cũng tiếp tục thu hút các dự án đầu tư vào lĩnh vực sản xuất, chế biến nông, lâm sản; từng bước hình thành chuỗi liên kết sản xuất-bảo quản-chế biến-tiêu thụ sản phẩm gắn với vùng nguyên liệu tập trung. Phấn đấu hằng năm, công nghiệp chế biến nông, lâm sản, dược liệu trong toàn vùng tăng trưởng khoảng 15%, đóng góp từ 20% đến 30% vào tổng giá trị sản phẩm nông, lâm sản của tỉnh; nhiều sản phẩm chủ lực khẳng định được thương hiệu, đáp ứng thị trường trong nước và xuất khẩu.

Cụ thể, trong lĩnh vực trồng trọt, tỉnh Nghệ An dự kiến phát triển khoảng 19.910 ha nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, với các loại cây trồng chủ lực như lúa, rau củ quả, cây ăn quả (cam, bưởi, ổi, dứa), mía, chè và cây dược liệu. Ứng dụng đồng bộ các giải pháp kỹ thuật tiên tiến nhằm nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và giá trị gia tăng của sản phẩm.

Trong lĩnh vực chăn nuôi, Nghệ An định hướng phát triển trang trại tập trung theo hướng công nghiệp, hiện đại, an toàn sinh học đối với các vật nuôi chủ lực như bò sữa, bò thịt, lợn và gia cầm. Tỉnh phấn đấu hình thành và phát triển từ 80 đến 90 trang trại chăn nuôi ứng dụng công nghệ cao, tạo nguồn cung ổn định cho chế biến và thị trường tiêu thụ.

Đối với lĩnh vực lâm nghiệp, Nghệ An phát triển vùng trồng gỗ nguyên liệu có giá trị cao với diện tích khoảng 34.200 ha; trong đó, diện tích rừng được cấp chứng chỉ quản lý rừng bền vững (FSC, PEFC) khoảng 22.000 ha. Cùng với đó, tỉnh xây dựng hệ thống vườn ươm giống cây lâm nghiệp ứng dụng công nghệ cao với quy mô khoảng 10 ha, đáp ứng nhu cầu giống chất lượng phục vụ sản xuất.

Song song với phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp, Nghệ An tiếp tục ưu tiên phát triển mạnh công nghiệp chế biến gắn với vùng nguyên liệu; nâng cấp công nghệ, đa dạng hóa sản phẩm, gia tăng tỷ lệ chế biến sâu; thúc đẩy hình thành chuỗi giá trị khép kín từ sản xuất đến chế biến và tiêu thụ.

Việc phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao dọc hành lang kinh tế đường Hồ Chí Minh phải theo hướng bền vững; tăng cường liên kết, hợp tác giữa doanh nghiệp, hợp tác xã và nông dân. Qua đó, nâng cao giá trị gia tăng của sản phẩm nông nghiệp, nâng cao thu nhập cho người dân và đóng góp tích cực cho tăng trưởng kinh tế của địa phương./.

Kinh tế Nghệ An chuyển mình mạnh mẽ với nhiều chỉ tiêu tăng cao Sự khởi sắc của kinh tế Nghệ An đến từ hàng loạt dự án chế biến, chế tạo, điện tử và vật liệu xây dựng... mới đi vào hoạt động, tạo nên chuỗi lan tỏa tích cực trong sản xuất và việc làm.