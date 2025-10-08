Kinh tế Nghệ An chuyển mình mạnh mẽ với nhiều chỉ tiêu tăng cao

Trong 9 tháng năm 2025, kinh tế Nghệ An ghi nhận bước chuyển mình mạnh mẽ với nhiều chỉ tiêu tăng cao, vượt kế hoạch.

Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) ước tăng 8,61%, cao hơn cùng kỳ năm trước; đứng thứ 11/34 tỉnh, thành phố và đứng thứ 2 tiểu vùng Bắc Trung Bộ.

Thu ngân sách nhà nước đạt gần 20.000 tỷ đồng, tăng tới 30% so với cùng kỳ. Những con số ấy phản ánh rõ nỗ lực của chính quyền, doanh nghiệp và người dân trong hành trình phục hồi, bứt phá, khẳng định vị thế trung tâm tăng trưởng mới của khu vực Bắc Trung Bộ.

Sức bật từ công nghiệp và dịch vụ

Từ đầu năm đến nay, khu vực công nghiệp-xây dựng tiếp tục giữ vai trò “đầu tàu” của nền kinh tế Nghệ An, với giá trị tăng thêm ước tăng 13,73%, riêng công nghiệp tăng 15,15%. Sự khởi sắc đến từ hàng loạt dự án chế biến, chế tạo, điện tử và vật liệu xây dựng... mới đi vào hoạt động, tạo nên chuỗi lan tỏa tích cực trong sản xuất và việc làm.

Tại khu công nghiệp VSIP Nghệ An hạ tầng ngày càng đồng bộ, thủ tục hành chính rút ngắn, giúp doanh nghiệp thuận lợi trong mở rộng sản xuất.

Công ty Luxshare-ICT Nghệ An (Khu công nghiệp VSIP) hoạt động trong lĩnh vực điện, điện tử, với trên 11.000 lao động đang làm việc. Trong năm 2025 và các năm tới, doanh nghiệp này công việc thuận lợi, có nhiều đơn hàng nên có nhu cầu tuyển dụng thêm 15.000 công nhân và nhân sự hành chính, kế toán, kỹ sư…

Đại diện doanh nghiệp này cho biết người lao động của công ty có thu nhập từ 7 triệu đồng đến 30 triệu đồng/tháng, tùy từng vị trí làm việc.

May hàng xuất khẩu sang thị trường châu Âu tại Khu công nghiệp VSIP Nghệ An. (Ảnh: Vũ Sinh/TTXVN)

Ngoài mức lương theo quy định, hàng tháng, công ty còn chi trả thêm cho công nhân, người lao động thêm những khoản như phụ cấp nhà ở 500.000 đồng/người; phụ cấp xăng xe 300.000 đồng/người; tiền thưởng chuyên cần 300.000 đồng/người chuyên cần; thưởng thâm niên 200.000-500.000 đồng/người; hỗ trợ tiền ăn từ 676.000-1,170 triệu đồng/người. Đặc biệt, công ty có khu ký túc xá cho công nhân có nhu cầu ở miễn phí với đầy đủ tiện nghi và một số chế độ khác theo quy định.

Chị Nguyễn Thị Thư, công nhân Công ty Luxshare-ICT Nghệ An, chia sẻ đơn vị có môi trường làm việc chuyên nghiệp, sạch sẽ. Trong năm 2025, công ty có nhiều đơn hàng nên chị Thư thường xuyên được làm tăng ca và hưởng mức lương trên 8 triệu đồng/tháng. Bên cạnh đó, công ty còn có những khoản trợ cấp hàng tháng, hàng quý, thăm hỏi khi đau ốm nên công nhân vui và yên tâm làm việc.

Song song với công nghiệp, dịch vụ và thương mại cũng duy trì nhịp phục hồi ấn tượng. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng đạt hơn 130.000 tỷ đồng, tăng 15,07%. Trong khi đó, kim ngạch xuất khẩu đạt 3,268 tỷ USD, tăng mạnh tới 40%.

Các doanh nghiệp Nghệ An đã xuất khẩu hàng hóa sang 145 quốc gia và vùng lãnh thổ, với một số thị trường tiêu biểu như Trung Quốc, Hoa Kỳ, Hong Kong (Trung Quốc), Hàn Quốc, Nhật Bản, Đài Loan (Trung Quốc); trong đó, một số mặt hàng có kim ngạch xuất khẩu tăng khá như thiết bị, linh kiện điện tử tăng 110,98%; dệt may tăng 35,64%; giày dép các loại tăng 105%... Đây là mức tăng cao nhất trong 5 năm trở lại đây, khẳng định sức vươn của hàng hóa sản xuất tại Nghệ An.

Thu ngân sách và hút vốn đầu tư tăng mạnh

Điểm sáng nổi bật trong 9 tháng là thu ngân sách gần 20.000 tỷ đồng, bằng 113% dự toán và tăng 30% so với cùng kỳ; trong đó, thu nội địa 18.513 tỷ đồng, thu từ hoạt động xuất, nhập khẩu 1.392 tỷ đồng. Kết quả này là “trái ngọt” của quá trình điều hành linh hoạt, tiết kiệm chi thường xuyên, ưu tiên vốn cho hạ tầng và khuyến khích sản xuất-kinh doanh.

Thời gian này, chi ngân sách địa phương đạt 34.737 tỷ đồng; trong đó, chi đầu tư phát triển ước thực hiện 12.232 tỷ đồng, đạt 125,2% dự toán - thể hiện rõ định hướng ưu tiên đầu tư cho các công trình trọng điểm, giao thông và đô thị. Tiến độ giải ngân vốn đầu tư công đạt hơn 50,99% kế hoạch.

Trong 9 tháng, Nghệ An đã chấp thuận chủ trương hoặc cấp giấy chứng nhận đầu tư cho 55 dự án với tổng vốn 11.275 tỷ đồng, đồng thời điều chỉnh 147 dự án; trong đó 42 dự án tăng vốn hơn 22.560 tỷ đồng.

Đối với nguồn vốn FDI, tỉnh cấp mới 15 dự án, tổng vốn 213,3 triệu USD và điều chỉnh tăng vốn cho 14 dự án, thêm 655,8 triệu USD. Tổng vốn FDI cấp mới và tăng thêm đạt 869,1 triệu USD, khẳng định vị thế Nghệ An là điểm đến an toàn, tiềm năng của các nhà đầu tư quốc tế.

Các dự án công nghiệp điện tử, linh kiện ôtô, may mặc, chế biến thực phẩm liên tục khởi công và mở rộng. Nhiều tập đoàn lớn từ Hàn Quốc, Singapore, Trung Quốc, Nhật Bản đã chọn Nghệ An làm cứ điểm sản xuất chiến lược tại miền Trung.

Bứt phá trong giai đoạn nước rút

Để phấn đấu hoàn thành cao nhất các mục tiêu, chỉ tiêu của năm 2025 đã đề ra trong bối cảnh dự báo 3 tháng cuối năm sẽ tiếp tục còn nhiều khó khăn, thách thức. Vì vậy, các cấp ngành phải thực sự quyết tâm, sâu sát trong từng nhiệm vụ được giao; tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đề ra; nỗ lực khắc phục tồn tại, khó khăn để hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2025.

Khu công nghiệp VSIP Nghệ An, xã Hưng Công, huyện Hưng Nguyên, tỷ lệ lấp đầy đạt khoảng 65%. (Ảnh: Vũ Sinh/TTXVN)

Ông Lê Hồng Vinh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An, cho biết 3 tháng cuối năm 2025 là giai đoạn then chốt. Để hoàn thành được các mục tiêu, nhiệm vụ của cả năm, Nghệ An sẽ tập trung khắc phục hậu quả bão số 10 và mưa lũ để sớm ổn định sản xuất, đời sống nhân dân; tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy hoạt động sản xuất-kinh doanh, hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm trong nước và đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, đặc biệt là các công trình trọng điểm.

Bên cạnh đó, Nghệ An cũng yêu cầu các ngành, địa phương đề cao trách nhiệm người đứng đầu, chủ động giải quyết nhanh vướng mắc để sớm hoàn thành, đưa dự án vào sử dụng, đóng góp vào tăng trưởng chung. Đồng thời, tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, hỗ trợ doanh nghiệp mở rộng sản xuất, qua đó tạo thêm việc làm và nguồn thu cho ngân sách.

Với những kết quả tích cực trong 9 tháng và quyết tâm cao trong điều hành, Nghệ An đặt mục tiêu hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu phát triển năm 2025, tạo tiền đề vững chắc cho giai đoạn 2026-2030./.

Nghệ An phấn đấu trở thành cực tăng trưởng tầm quốc gia trong kỷ nguyên mới Nghệ An đặt mục tiêu xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phấn đấu đưa Nghệ An trở thành tỉnh khá, cực tăng trưởng tầm quốc gia trong kỷ nguyên phát triển mới.