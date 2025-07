Nghệ An vẫn còn 9 chủ đầu tư giải ngân 0 đồng trong 6 tháng đầu năm

Tính đến cuối tháng 6/2025, vẫn còn 9 cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Nghệ An chưa thực hiện giải ngân vốn đầu tư công gồm Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Bệnh viện Sản nhi Nghệ An, Sở Y tế, Công ty trách nhiệm hữu hạn thủy lợi Phủ Quỳ, Huyện ủy Kỳ Sơn, Bệnh viện đa khoa huyện Yên Thành, Trường trung học phổ thông Tương Dương 2, Trường trung học phổ thông Đô Lương 3 và Trường trung học phổ thông Quỳ Hợp 3.

Bên cạnh đó toàn tỉnh có 28 cơ quan, đơn vị giải ngân dưới 30,13% (thấp hơn bình quân cả tỉnh). Một số dự án quan trọng, công trình trọng điểm điểm liên vùng lại có tiến độ giải ngân thấp như Dự án Đường ven biển từ Nghi Sơn (Thanh Hóa) đến Cửa Lò (Nghệ An) đoạn từ Km7-Km76.

Kế hoạch vốn năm 2025 của dự án kể trên là 435,914 tỷ đồng nhưng tính đến ngày 20/6/2025 mới giải ngân 82,394 tỷ đồng, đạt 18,9%; Dự án Bệnh viện Ung Bướu Nghệ An (giai đoạn 2) giải ngân 83,377 tỷ đồng, đạt 20,63%.

Nguyên nhân do việc giải phóng mặt bằng của một số dự án tiếp tục gặp khó khăn; trong đó, vướng mắc chủ yếu liên quan đến người dân chưa đồng thuận với phương án bồi thường giải phóng mặt bằng, yêu cầu bồi thường, hỗ trợ vượt quy định chế độ dẫn đến mất nhiều thời gian vận động, tuyên truyền, có những trường hợp phải cưỡng chế thu hồi đất.

Một số dự án vướng mắc do tăng chi phí giải phóng mặt bằng hoặc liên quan đến thu hồi đất rừng phòng hộ, rừng tự nhiên, thanh lý tài sản công.

Bên cạnh đó, một số dự án chuyển tiếp, quá trình triển khai phát sinh một số yếu tố cần phải điều chỉnh dự án, bổ sung thiết kế kỹ thuật, dự toán, điều chỉnh quy hoạch hoặc phải thực hiện thủ tục đấu nối vào đường quốc lộ… nên mất nhiều thời gian.

Ngoài ra, một số dự án khởi công mới đang thực hiện quy trình lựa chọn đơn vị tư vấn, lập, thẩm định thiết kế bản vẽ thi công - dự toán và tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà thầu xây lắp nên các tháng đầu năm chưa thể triển khai thi công.

Khu vực thi công dự án trên địa bàn các huyện miền núi có địa hình phức tạp nên việc triển khai tại hiện trường như vận chuyển máy móc thiết bị, vật tư, vật liệu gặp rất nhiều khó khăn; một số nguyên vật liệu (đá, cát xây dựng…) tại một số huyện khá khan hiếm, không đáp ứng đủ nhu cầu để triển khai một số dự án theo kế hoạch.

Bên cạnh đó, một số địa phương, đơn vị rà soát, tạm dừng việc triển khai thực hiện các công trình, dự án đầu tư mới, sửa chữa, cải tạo, nâng cấp trụ sở làm việc; đồng thời tạm dừng việc tạm ứng vốn đầu tư xây dựng cơ bản đối với các công trình, dự án sử dụng nguồn ngân sách nhà nước thuộc ngân sách tỉnh Nghệ An từ ngày 4/3/2025 và chỉ thực hiện thanh toán vốn đối với khối lượng hoàn thành theo quy định.

Việc tạm dừng là cần thiết để bảo đảm thực hành, tiết kiệm, chống lãng phí trong thời gian thực hiện kế hoạch đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị.

Trong 6 tháng đầu năm 2025, Nghệ An đã giải ngân được 3.633 tỷ đồng, đạt 40,06% so với kế hoạch vốn đã giao chi tiết, cao hơn so với cùng kỳ năm 2024.

Cụ thể nguồn đầu tư công tập trung tỉnh quản lý đã giải ngân 1.420,773 tỷ đồng, đạt 30,13% kế hoạch đã giao. Nguồn thu sử dụng đất ngân sách huyện, xã hưởng theo phân cấp và ngân sách tỉnh hưởng bố trí kinh phí giải phóng mặt bằng, trả nợ vay, các dự án vay lại nguồn Chính phủ vay nước ngoài: đã giải ngân 2.212,105 tỷ đồng, đạt 54,67%.

Đáng lưu ý, toàn tỉnh cũng có 8 đơn vị có tỷ lệ giải ngân trên 50% như Tân Kỳ (82,62%), Đô Lương (71,07%), Yên Thành (65,35%), Thanh Chương (64,69%), Nam Đàn (59,9%), Anh Sơn (51,33%); 2 đơn vị chủ đầu tư (ngoài huyện): Công ty TNHH MTV thủy lợi Bắc Nghệ An (60,62%), Công an tỉnh (50,57%)./.

