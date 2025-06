Tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công ở các tỉnh miền Trung

Tiếp tục chương trình công tác tại tỉnh Bình Định, chiều 7/6, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình đã có buổi làm việc với lãnh đạo 9 tỉnh, thành phố miền Trung để kiểm tra, đôn đốc, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công năm 2025.

Năm 2025, tổng vốn ngân sách nhà nước Thủ tướng Chính phủ giao cho 9 địa phương thuộc Tổ công tác số 01 là 56.569,8 tỷ đồng; trong đó, vốn ngân sách trung ương là 16.705,6 tỷ đồng, còn lại vốn ngân sách địa phương.

Tính đến ngày 23/5, tổng số vốn đã phân bổ là 59.457,3 tỷ đồng, trong đó bao gồm 3.059,6 tỷ đồng vốn cân đối ngân sách địa phương giao tăng. Như vậy, nếu không tính số giao tăng, vẫn còn 172,1 tỷ đồng chưa được phân bổ tại 3/9 địa phương.

Theo Bộ Tài chính, ước giải ngân vốn đầu tư công của cả nước đến ngày 31/5 đạt 24,1% kế hoạch. Riêng 9 địa phương thuộc Tổ công tác số 01 đạt 26,7%, cao hơn mức bình quân chung. Tuy nhiên, tỉnh Phú Yên có kết quả giải ngân thấp, chỉ đạt 17,8%.

Quang cảnh buổi làm việc. (Ảnh: Sỹ Thắng/TTXVN)

Tại buổi làm việc, lãnh đạo các tỉnh, thành phố Bình Định, Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Phú Yên, Khánh Hòa... đã kiến nghị tháo gỡ nhiều vướng mắc trong giải ngân như, ảnh hưởng từ mô hình tổ chức chính quyền địa phương hai cấp khiến một số dự án phải tạm dừng để rà soát, điều chỉnh, thay đổi về thẩm quyền, quy trình đầu tư sau sắp xếp, sáp nhập các đơn vị hành chính cấp huyện.

Cùng với đó là khó khăn trong công tác đền bù, giải phóng mặt bằng do vướng xác định nguồn gốc, giá đất và sự đồng thuận của người dân; thiếu nguồn vật liệu (đất, cát, nhựa đường) do thi công đồng loạt các công trình lớn, giá vật liệu tăng cao so với thời điểm mời thầu, làm đội chi phí dự án…

Phát biểu chỉ đạo, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình nhấn mạnh, giải phóng mặt bằng là điểm nghẽn lớn nhất trong triển khai đầu tư công, các địa phương cần tập trung tháo gỡ dứt điểm.

“Phải chú trọng cả các công trình đang triển khai và chuẩn bị triển khai. Từ nay đến cuối năm sẽ có nhiều dự án lớn giao cho địa phương như các tuyến cao tốc liên tỉnh, đường sắt cao tốc... Do đó, tất cả các địa phương phải tập trung cho giải phóng mặt bằng,” Phó Thủ tướng chỉ đạo.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Đỗ Thành Trung phát biểu tại buổi làm việc. (Ảnh: Sỹ Thắng/TTXVN)

Đối với các dự án do huyện đầu tư, dù dừng hay tiếp tục vẫn phải bảo đảm tiến độ giải ngân. Phó Thủ tướng đề nghị duy trì ban quản lý hiện trạng, chuyển thành ban quản lý cấp xã hoặc tổ chức theo cụm xã đảm bảo triển khai thông suốt.

Cũng theo Phó Thủ tướng, từ ngày 1/7 tới, khi hoàn thành bộ máy chính quyền cấp xã, địa phương nào xong sẽ vận hành ngay, không để đứt gãy dịch vụ công cho nhân dân. Việc chậm trễ sẽ gây ách tắc nhiều mặt, ảnh hưởng tiến độ và hiệu quả đầu tư.

Phó Thủ tướng khẳng định tinh thần chỉ đạo của Chính phủ là phân cấp, phân quyền mạnh cho địa phương. Các địa phương được quyền chủ động, tự quyết, tự chịu trách nhiệm, không cần xin ý kiến cấp trên như trước.

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định phát biểu tại buổi làm việc. (Ảnh: Sỹ Thắng/TTXVN)

Để hỗ trợ vận hành bộ máy cấp xã sau sáp nhập, Chính phủ đã xây dựng 3 cơ chế hỗ trợ: Đường dây nóng, nền tảng công nghệ (trợ lý ảo) và tổ công tác tập hợp các vướng mắc để tháo gỡ kịp thời.

Phó Thủ tướng cũng lưu ý đối với các địa phương sáp nhập có liên quan đến nhiều sở, ngành và các dự án trọng điểm, cần bố trí cán bộ đúng năng lực, trách nhiệm.

"Địa phương nào có các dự án lớn như cao tốc, đường sắt... thì cán bộ phải năng động, dám làm, dám chịu trách nhiệm. Bố trí đúng người đúng việc thì mới thúc đẩy giải ngân hiệu quả," Phó Thủ tướng nhấn mạnh./.

