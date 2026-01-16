IMF dự kiến trình gói hỗ trợ mới cho Ukraine

Ngày 15/1, Tổng Giám đốc Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) Kristalina Georgieva đã có chuyến thăm Kiev, nơi bà tuyên bố thể chế tài chính này dự kiến sẽ trình một chương trình cho vay mới trị giá 8,1 tỷ USD lên Ban Giám đốc điều hành để xem xét phê duyệt trong những tuần tới.

Phát biểu sau các cuộc gặp với Tổng thống nước chủ nhà Volodymyr Zelensky và các quan chức cấp cao của Ukraine, bà Georgieva nói rõ gói hỗ trợ mới sẽ giúp Kiev huy động thêm nguồn tài chính từ các tổ chức quốc tế khác trong bối cảnh vẫn phải tiếp tục đối mặt với những khó khăn do xung đột kéo dài.

Trong khuôn khổ chuyến thăm bất ngờ đến Ukraine, Tổng Giám đốc IMF cũng đã thị sát một số cơ sở hạ tầng năng lượng bị hư hại do xung đột.

Bà nhận xét tình hình tại Ukraine đã xấu đi so với thời điểm hai bên đạt được thỏa thuận sơ bộ hồi tháng 11/2025 nhưng các yêu cầu cốt lõi của gói hỗ trợ mới vẫn được giữ nguyên, với sự linh hoạt nhất định trong quá trình triển khai.

Bà Georgieva cũng đã có các cuộc trao đổi với các cơ quan chức năng Ukraine về việc cần tiếp tục triển khai kế hoạch ngừng miễn thuế giá trị gia tăng đối với hàng hóa tiêu dùng, một biện pháp đang vấp phải sự phản đối của người dân nước này.

Người đứng đầu IMF lưu ý rằng để gói hỗ trợ mới được phê duyệt, Ukraine cần phải trình kế hoạch trên.

Ngoài ra, IMF cũng sẽ rà soát các biện pháp đã thống nhất từ tháng 11 để xác định rõ có những biện pháp nào có thể triển khai ngay và biện pháp nào cần được điều chỉnh tiếp.

Bà Georgieva nêu rõ IMF đang cân nhắc cho Chính phủ Ukraine thời hạn một năm để vận động Quốc hội thông qua biện pháp dừng miễn thuế giá trị gia tăng nói trên.

Trước đó, Tổng Giám đốc IMF đã có các cuộc làm việc riêng với Thủ tướng Ukraine Yulia Svyrydenko, Bộ trưởng Tài chính Serhii Marchenko và Thống đốc Ngân hàng Trung ương Andriy Pyshnyi trước khi gặp Tổng thống Zelensky. Ngoài ra, bà cũng gặp gỡ đại diện cộng đồng doanh nghiệp và các nhà đầu tư quốc tế.

Thống đốc Svyrydenko hoan nghênh chuyến thăm của lãnh đạo IMF, coi đây là “tín hiệu quan trọng thể hiện sự ủng hộ đối với Ukraine,” đặc biệt trong bối cảnh ngành năng lượng nước này đang chịu nhiều thiệt hại do xung đột giữa mùa Đông lạnh nhất trong vòng 20 năm.

Theo thỏa thuận sơ bộ đạt được giữa IMF và Ukraine tháng 11/2025, Kiev có thể được nhận hỗ trợ ngân sách trong 4 năm với điều kiện thực hiện một loạt cải cách như bảo đảm nguồn tài chính, thông qua ngân sách 2026 và mở rộng cơ sở tính thuế.

Việc phê duyệt gói hỗ trợ của IMF sẽ mang tính sống còn đối với Kiev do nước này được dự báo sẽ thiếu hụt ngân sách lên tới 136,5 tỷ USD cho giai đoạn từ nay đến năm 2029 do tác động kéo dài của chiến tranh.

Dù Ukraine đã cam kết đẩy mạnh các biện pháp chống trốn và tránh thuế nhưng IMF không kỳ vọng nước này có thể tăng được nguồn thu ngân sách đáng kể vào trước năm 2027.

Chương trình hỗ trợ mới của IMF sẽ thay thế gói hỗ trợ 15,5 tỷ USD trong 4 năm trước đó, trong đó Ukraine mới nhận được khoảng 10,6 tỷ USD. Chương trình cũ được xây dựng dựa trên giả định xung đột sẽ kết thúc vào năm 2025.

Trong khi đó, thỏa thuận sơ bộ mới giả định xung đột kết thúc trong năm nay và có đi kèm với kịch bản xấu hơn là xung đột có thể kéo dài tới năm 2028.

Trong một diễn biến khác, Vương quốc Anh cũng vừa thông báo bổ sung 20 triệu bảng (khoảng 27 triệu USD) hỗ trợ khẩn cấp cho lĩnh vực năng lượng của Ukraine nhằm giúp quốc gia Đông Âu này duy trì nguồn điện và sưởi ấm trong mùa Đông.

Khoản hỗ trợ mới nâng tổng viện trợ của Anh cho ngành năng lượng Ukraine kể từ khi xung đột bùng phát lên hơn 470 triệu bảng.

Liên quan tới các nỗ lực đàm phán hòa bình nhằm chấm dứt xung đột Nga-Ukraine, Tổng thống Zelensky ngày 15/1 khẳng định nước này “chưa từng và sẽ không bao giờ là trở ngại đối với hòa bình.”

Trong bài phát biểu thường lệ vào buổi tối, ông Zelensky cho biết đã có cuộc trao đổi qua điện thoại với Tổng Thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Mark Rutte, trong đó có nội dung liên quan đến nỗ lực ngoại giao với Mỹ. Nhà lãnh đạo Ukraine khẳng định nước này không và sẽ không bao giờ trở thành lực cản đối với tiến trình hòa bình.

Tuyên bố được đưa ra một ngày sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump nói rằng ông Zelensky là nguyên nhân kéo chậm lại tiến trình đàm phán hòa bình về chấm dứt xung đột Nga-Ukranie.

Nhà lãnh đạo Mỹ cho biết Tổng thống Nga Vladimir Putin đã sẵn sàng khép lại cuộc xung đột kéo dài gần 4 năm qua với Ukraine, trong khi ông Zelensky lại tỏ ra dè dặt hơn./.

Nga cảnh báo Ukraine hết thời gian đồng ý các điều kiện hòa bình Điện Kremlin cho biết Ukraine đang dần hết lựa chọn để đạt được thỏa thuận chấm dứt xung đột, trong khi hàng nghìn người ở Kiev không có hệ thống sưởi sau cuộc tấn công của Nga vào lưới điện quốc gia.