Bộ Tài chính: Hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận thông tin pháp luật sát nhu cầu

Nhằm hiện thực hóa chủ trương của Chính phủ trong việc đồng hành, tháo gỡ khó khăn và nâng cao năng lực tuân thủ pháp luật cho cộng đồng doanh nghiệp, Bộ Tài chính ban hành Quyết định số 4503/QĐ-BTC (ngày 31/12/2025) về Kế hoạch hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2026.

Mục tiêu trọng tâm được Bộ Tài chính xác định trong năm 2026 là bảo đảm 100% doanh nghiệp nhỏ và vừa được hỗ trợ tiếp cận thông tin pháp luật chính xác, kịp thời và sát với thực tiễn. Bên cạnh đó, các hoạt động tư vấn pháp luật, giải đáp vướng mắc và tập huấn, bồi dưỡng kiến thức trong các lĩnh vực tài chính cũng được đẩy mạnh.

Theo Kế hoạch, các hoạt động hỗ trợ sẽ được triển khai theo nguyên tắc có trọng tâm, công khai, minh bạch và tiết kiệm nguồn lực. Bộ Tài chính sẽ kiên quyết loại bỏ tình trạng hỗ trợ chồng chéo, dàn trải, thay vào đó tập trung vào các vấn đề cốt lõi phù hợp với đặc thù của doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Cụ thể, Bộ Tài chính sẽ tổ chức các hội nghị, hội thảo, tọa đàm và đối thoại trực tiếp để lắng nghe và giải quyết kiến nghị của doanh nghiệp. Song song đó, công tác biên soạn tài liệu, tư vấn trực tuyến và truyền thông chính sách trên Cổng Thông tin điện tử Bộ Tài chính cùng các phương tiện đại chúng sẽ được tăng cường.

Nội dung hỗ trợ sẽ xoay quanh các lĩnh vực ảnh hưởng trực tiếp đến doanh nghiệp, như thuế, hải quan, chứng khoán, tài chính doanh nghiệp và hoạt động của Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Để đảm bảo hiệu quả thực chất, Bộ Tài chính đã phân công nhiệm vụ cho các đơn vị đầu mối: Cục Quản lý, giám sát chính sách thuế, phí và lệ phí; Cục Thuế; Cục Hải quan; Ủy ban Chứng khoán Nhà nước; Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa cùng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm chủ trì, phối hợp triển khai đúng tiến độ.

Ngoài ra, Kế hoạch năm 2026 tiếp tục gắn liền với việc thực hiện Đề án “Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp giai đoạn 2023–2030” (theo Quyết định số 1949/QĐ-BTC). Các cơ quan báo chí ngành Tài chính cũng được yêu cầu đẩy mạnh truyền thông về các dự thảo chính sách có tác động lớn đến xã hội theo tinh thần Quyết định số 407/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Về nguồn lực, kinh phí thực hiện Kế hoạch được bố trí trong dự toán chi thường xuyên ngân sách nhà nước năm 2026, đảm bảo sử dụng đúng quy định, tiết kiệm và hiệu quả cao nhất.