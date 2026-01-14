Kinh tế

Tài chính

Chi tiêu vượt xa nguồn thu, Mỹ ghi nhận thâm hụt ngân sách kỷ lục

Lan Anh
Thâm hụt ngân sách của Mỹ trong tháng 12/2025 lên tới 145 tỷ USD - mức cao kỷ lục đối với tháng 12, do chi tiêu tăng vượt xa nguồn thu.

Báo cáo được Bộ Tài chính Mỹ công bố ngày 13/1 cho thấy so với cùng kỳ năm trước, mức thâm hụt tăng 67% (58 tỷ USD), chủ yếu do chi ngân sách đạt mức kỷ lục, bị tác động từ sự điều chỉnh lịch chi trả các khoản phúc lợi và thời điểm ghi nhận thu ngân sách.

Báo cáo cho thấy nguồn thu từ thuế quan có dấu hiệu chững lại. Thu ròng từ hải quan trong tháng 12/2025 đạt 27,9 tỷ USD, giảm so với mức khoảng 30 tỷ USD/tháng trong những tháng gần đây, dù vẫn cao hơn nhiều so với 6,8 tỷ USD của tháng 12/2024.

Tính chung 3 tháng đầu của tài khóa 2026 (bắt đầu từ ngày 1/10/2025), thu ròng từ hải quan đạt 90 tỷ USD, tăng mạnh so với 20,8 tỷ USD cùng kỳ năm trước.

Đáng chú ý, chi tiêu quân sự trong tháng 12/2025 đạt 98 tỷ USD, tăng 20 tỷ USD (25%) so với cùng kỳ năm trước, một phần do khôi phục các khoản thanh toán từng bị trì hoãn vì Chính phủ Mỹ đóng cửa hồi tháng 10 cùng năm.

Tính chung 3 tháng đầu của tài khóa 2026, thâm hụt ngân sách Mỹ đạt 602 tỷ USD, giảm 109 tỷ USD (15%) so với cùng kỳ năm trước.

Cụ thể, tổng thu ngân sách lũy kế từ đầu tài khóa đạt 1.225 tỷ USD, tăng 13%, một phần nhờ thu các khoản thuế bị trì hoãn do cháy rừng tại bang California trong năm trước.

Trong khi đó, tổng chi ngân sách đạt 1.827 tỷ USD, tăng 2% so với cùng kỳ năm trước. Mức tăng chi chủ yếu đến từ an sinh xã hội, các chương trình y tế và chi trả lãi nợ công, với chi phí lãi vay tăng 15% lên 355 tỷ USD./.

Khách hàng mua sắm tại siêu thị Costco ở bang Maryland. (Ảnh: Đoàn Hùng/TTXVN)

