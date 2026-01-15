Nga cảnh báo Ukraine hết thời gian đồng ý các điều kiện hòa bình

AFP đưa tin ngày 15/1, Điện Kremlin cho biết Ukraine đang dần hết lựa chọn để đạt được thỏa thuận chấm dứt gần 4 năm xung đột với Nga, trong khi hàng nghìn người ở Kiev không có hệ thống sưởi trong thời tiết -12 độ C sau các cuộc tấn công của Nga vào lưới điện quốc gia.

Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov nói với các phóng viên: “Chế độ Kiev đang rơi vào tình trạng xấu đi từng ngày,” đồng thời cho biết “hành lang ra quyết định” của Ukraine đang “thu hẹp dần.”

Ông cũng nói thêm: “Đã đến lúc (Tổng thống Ukraine Volodymyr) Zelensky phải chịu trách nhiệm và đưa ra quyết định thích hợp,” dường như đang kêu gọi Kiev đồng ý với các điều kiện cứng rắn của Moskva.

Nga đã bác bỏ các đề xuất từ phương Tây để chấm dứt cuộc xung đột và khẳng định quyết tâm chiếm nốt phần lãnh thổ Ukraine mà họ đã tuyên bố là của Nga bằng vũ lực nếu ngoại giao thất bại.

Trong khi đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin yêu cầu Kiev rút khỏi các vùng đất rộng lớn ở miền Đông và miền Nam Ukraine như một điều kiện tiên quyết để ngừng bắn.

Nga đã bác bỏ tuyên bố rằng Anh và Pháp sẽ gửi quân đến Ukraine sau khi ngừng bắn với Nga, gọi đó là những “mục tiêu hợp pháp” của Moskva./.

