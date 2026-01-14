Bộ Hợp tác Kinh tế Đức đánh giá cao sự phát triển của Việt Nam

Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, ngày 12/1, Bộ trưởng Hợp tác Kinh tế và Phát triển Liên bang Đức, Alabali Radovan đã công bố kế hoạch cải cách chính sách phát triển của Đức với tiêu đề "Cùng kiến tạo tương lai toàn cầu."



Trong bối cảnh thế giới đang trải qua những biến đổi sâu sắc với sự gia tăng của cạnh tranh địa chính trị, xung đột vũ trang, biến đổi khí hậu, nghèo đói, bất bình đẳng và các làn sóng di cư quy mô lớn.

Trật tự quốc tế ngày càng trở nên đa cực và thiếu ổn định; nhiều quốc gia ở Nam bán cầu ngày càng khẳng định vai trò chính trị và kinh tế của mình.



Trong bối cảnh đó, Chính phủ Đức xác định rằng chính sách phát triển không thể chỉ dừng lại ở viện trợ truyền thống, mà cần được tái cấu trúc thành một chính sách hợp tác chiến lược, gắn chặt với chính sách đối ngoại, an ninh và kinh tế. Việc cải cách chính sách phát triển do Bộ Hợp tác Kinh tế và phát triển Đức (BMZ) dẫn dắt nhằm bảo đảm rằng Đức tiếp tục là đối tác đáng tin cậy, có trách nhiệm và có ảnh hưởng trong việc giải quyết các thách thức toàn cầu.



Cải cách chính sách phát triển của Đức thể hiện sự chuyển đổi từ cách tiếp cận dựa trên dự án riêng lẻ sang hợp tác chiến lược, tập trung và dài hạn. Hợp tác phát triển không được xem là hoạt động từ thiện, mà là công cụ thiết yếu để bảo đảm hòa bình, an ninh và thịnh vượng chung trong một thế giới ngày càng liên kết và nhiều rủi ro.



Trong phần định hướng hợp tác với các nền kinh tế mới nổi, kế hoạch dài 26 trang này nhận định nhiều quốc gia đối tác của BMZ đã trải qua sự tăng trưởng kinh tế mạnh mẽ trong những năm và thập kỷ gần đây.

Trong số các quốc gia đối tác của BMZ, Brazil, Ấn Độ, Indonesia, Mexico, Peru, Nam Phi và Việt Nam đặc biệt nổi bật.

Những nền kinh tế đang phát triển nhanh chóng này hội nhập sâu rộng vào nền kinh tế toàn cầu và thường là thị trường tiêu thụ quan trọng đối với nền kinh tế Đức và châu Âu.

Các nước này là những quốc gia xuất khẩu và đóng vai trò trung tâm trong chuỗi giá trị toàn cầu và hiện cũng đóng một vai trò rất quan trọng trên trường chính trị và địa chiến lược.



BMZ kỳ vọng mở rộng hợp tác với các nền kinh tế mới nổi. Kế hoạch nhấn mạnh hợp tác với các nền kinh tế mới nổi là trọng tâm từ cả góc độ chính sách địa chiến lược và phát triển trong bối cảnh nhiều thách thức toàn cầu, chẳng hạn như bảo vệ khí hậu và chuyển đổi năng lượng công bằng về mặt xã hội và sinh thái..



Nhận xét về việc Chính phủ Liên bang Đức đề cập đến những thành công của Việt Nam một cách nổi bật trong một văn kiện quan trọng về định hướng tương lai của chính sách phát triển Đức, Tiến sỹ Kambiz Ghawami, Chủ tịch Tổ chức hỗ trợ đại học thế giới của Đức (WUS) cho rằng đây là điều rất đáng ghi nhận.



Trao đổi với phóng viên TTXVN tại Đức, Tiến sỹ Ghawami nêu rõ: "Điều này cho thấy Việt Nam được công nhận là đối tác bình đẳng và đã được chấp nhận vào nhóm nhỏ các nước đối tác đặc biệt của BMZ, cùng với Brazil, Ấn Độ, Indonesia, Mexico, Peru và Nam Phi, những nước sẽ được coi trọng về mặt chiến lược trong tương lai. Điều này cũng thể hiện chính sách vì lợi ích của người dân Việt Nam và định hướng chính sách hướng tới quan hệ đa phương và thị trường mở trong bối cảnh khủng hoảng toàn cầu và chủ nghĩa bảo hộ ngày càng gia tăng"./.

50 năm quan hệ giữa Việt Nam và Đức: Lịch sử, hiện tại và tầm nhìn chiến lược Cuốn kỷ yếu "50 năm quan hệ Đức-Việt: Đối tác trong quá khứ, hiện tại và tương lai" ra đời như một sự tổng kết toàn diện, cần thiết và kịp thời, định hình con đường chiến lược phía trước.