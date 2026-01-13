Hòa Phát nộp ngân sách 13.000 tỷ đồng tại 20 tỉnh, thành phố

Tập đoàn Hòa Phát cho biết, năm 2025, Tập đoàn đã nộp ngân sách nhà nước 13.000 tỷ đồng tại 20 tỉnh, thành phố trên cả nước. Trong đó, Thép Hòa Phát Dung Quất, Thép Hòa Phát Hải Dương là hai công ty thành viên đóng góp vào ngân sách lớn nhất.

Cụ thể, số tiền nộp ngân sách nhà nước của Hòa Phát phát sinh nhiều nhất tại tỉnh Quảng Ngãi với 8.153 tỷ đồng, chiếm 63%. Ngoài ra, Hòa Phát còn nộp ngân sách lớn tại Hải Phòng, Hưng Yên, Quảng Ninh, Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng.



Đáng chú ý, tổng số nộp thuế, phí các loại của Công ty cổ phần Thép Hòa Phát Dung Quất bao gồm thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu, thuế xuất nhập khẩu, thuế nội địa… đạt 8.237 tỷ đồng và là công ty đóng góp nhiều nhất trong số các thành viên của tập đoàn trong năm 2025.

Tiếp theo là Công ty cổ phần Thép Hòa Phát Hải Dương với 2.034 tỷ đồng, tăng 48% so với năm 2024.

Các công ty thành viên khác của tập đoàn cũng có mức nộp ngân sách cao, bao gồm: Ống thép Hòa Phát (688 tỷ đồng), Điện lạnh Hòa Phát (666 tỷ đồng), Xây dựng & Phát triển Đô thị Hòa Phát (386 tỷ đồng), Thép Hòa Phát Hưng Yên (307 tỷ đồng),...

Tính từ thời điểm Hòa Phát niêm yết trên thị trường chứng khoán năm 2007 đến ngày 31/12/2025, Hòa Phát đã đóng góp tổng cộng 101.000 tỷ đồng vào ngân sách nhà nước.

Năm 2025, Hòa Phát nằm trong top 4 doanh nghiệp tư nhân nộp thuế nhiều nhất (theo bảng xếp hạng PRIVATE 100 của Cafef).

Trong danh sách 1000 doanh nghiệp nộp thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) lớn nhất năm 2025 - V.1000, Hòa Phát có 9 đơn vị thành viên trong danh sách này. Đây là thành tích đáng tự hào của doanh nghiệp sản xuất công nghiệp nặng.

Song song với việc đóng góp cho ngân sách nhà nước, năm 2025, Hòa Phát tiếp tục được ghi nhận trong nhiều bảng xếp hạng uy tín, tiêu biểu như: Top 2 Doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam, Top 10 Doanh nghiệp xuất sắc của Việt Nam, Top 50 Doanh nghiệp kinh doanh hiệu quả nhất, Top 100 công ty lớn nhất khu vực Đông Nam Á của Fortune, Top 10 Doanh nghiệp tạo giá trị hàng đầu Việt Nam 2025 – Ngành Vật liệu xây dựng, Top 50 Công ty niêm yết tốt nhất Việt Nam,...

Tập đoàn Hòa Phát hiện là nhà sản xuất thép lớn nhất Đông Nam Á với công suất 16 triệu tấn từ cuối năm 2026; trong đó, 60% là các loại thép công nghệ cao, phục vụ các ngành công nghiệp cơ khí chế tạo, sản xuất ôtô, đóng tàu, dầu khí, đồ gia dụng, kết cấu thép, năng lượng. Hiện tại, Hòa Phát là doanh nghiệp Việt Nam duy nhất đầu tư sản xuất được thép cuộn cán nóng HRC.

Hòa Phát đang triển khai dự án Nhà máy sản xuất thép ray và thép đặc biệt tại Dung Quất. Dự kiến nhà máy sẽ ra sản phẩm thép ray vào năm 2027, phục vụ các dự án đường sắt trọng điểm của Việt Nam và xuất khẩu ra thị trường quốc tế./.