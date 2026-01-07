Thỏa thuận "song song" giúp DN Mỹ tránh thuế tối thiểu toàn cầu của OECD

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, trong một động thái được đánh giá là bảo vệ chủ quyền thuế và lợi ích doanh nghiệp Mỹ, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent đã tuyên bố các tập đoàn đa quốc gia Mỹ sẽ không phải tuân thủ Trụ cột 2 của Tổ chức hợp tác và phát triển kinh tế (OECD), theo đúng Sắc lệnh hành pháp ngày đầu tiên của Tổng thống Donald Trump.

Sau quá trình đàm phán và phối hợp chặt chẽ với Quốc hội, Bộ Tài chính Mỹ đã đạt được thỏa thuận với hơn 145 quốc gia trong Khung hợp tác toàn diện OECD/G20. Theo đó, các công ty có trụ sở chính tại Mỹ chỉ phải chịu thuế tối thiểu toàn cầu của Mỹ và được miễn trừ khỏi Trụ cột 2 của OECD.

Thỏa thuận "song song" này được thiết kế dựa trên nguyên tắc công nhận chủ quyền thuế của Mỹ đối với toàn bộ hoạt động kinh doanh toàn cầu của các công ty Mỹ, đồng thời tôn trọng chủ quyền thuế của các quốc gia khác đối với các hoạt động kinh doanh diễn ra trong phạm vi lãnh thổ của họ.

Một trong những điểm quan trọng của thỏa thuận là bảo vệ giá trị của các khoản tín dụng nghiên cứu và phát triển cũng như các ưu đãi khác đã được Quốc hội Mỹ phê duyệt.

Những chính sách này nhằm thúc đẩy đầu tư và tạo việc làm tại Mỹ, góp phần duy trì vai trò dẫn đầu của nước này trong lĩnh vực đổi mới và tiến bộ công nghệ.

Bộ Tài chính Mỹ đánh giá đây là một thắng lợi lịch sử trong việc bảo vệ chủ quyền quốc gia và che chở người lao động cũng như doanh nghiệp Mỹ khỏi sự can thiệp vượt lãnh thổ từ các cơ chế thuế quốc tế.

Trong thời gian tới, Bộ Tài chính Mỹ cam kết tiếp tục hợp tác với các quốc gia để đảm bảo thực hiện đầy đủ thỏa thuận, xây dựng sự ổn định thuế quốc tế lớn hơn và hướng tới một cuộc đối thoại mang tính xây dựng về thuế đối với nền kinh tế kỹ thuật số./.