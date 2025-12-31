TSMC sản xuất hàng loạt chip 2nm tiên tiến nhất thế giới

Tập đoàn công nghệ TSMC hàng đầu của Đài Loan (Trung Quốc) đã chính thức khởi động sản xuất hàng loạt chip bán dẫn 2 nanomet, được mô tả là công nghệ tiên tiến nhất hiện nay của ngành bán dẫn toàn cầu.

Trong tuyên bố đăng trên website ngày 31/12, TSMC xác nhận: “Công nghệ 2nm (N2) của TSMC đã bắt đầu được sản xuất thương mại trong quý IV/2025 theo đúng kế hoạch.”

TSMC hiện là nhà sản xuất chip theo hợp đồng lớn nhất thế giới, cung cấp chip cho nhiều lĩnh vực, từ điện thoại thông minh đến các hệ thống vũ khí, với các khách hàng lớn như Nvidia và Apple.

Theo công ty, các chip 2nm sẽ là công nghệ tiên tiến nhất của ngành bán dẫn về cả mật độ tích hợp lẫn hiệu suất năng lượng.

Công nghệ N2 sử dụng cấu trúc transistor nanosheet dẫn đầu thị trường, giúp cải thiện toàn diện hiệu năng và mức tiêu thụ điện, đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng đối với điện toán tiết kiệm năng lượng.

Việc sản xuất sẽ được triển khai tại nhà máy Fab 22 của TSMC ở thành phố cảng Cao Hùng (Kaohsiung), miền Nam Đài Loan.

Hiện hơn 50% lượng chip bán dẫn toàn cầu và gần như toàn bộ các chip tiên tiến nhất phục vụ trí tuệ nhân tạo (AI), được sản xuất tại Đài Loan.

Nhờ làn sóng đầu tư mạnh mẽ vào AI, TSMC trở thành một trong những bên hưởng lợi lớn nhất, khi các tập đoàn như Nvidia và Apple đổ hàng chục tỷ USD vào chip, máy chủ và trung tâm dữ liệu.

Theo hãng nghiên cứu Mỹ Gartner, chi tiêu liên quan đến AI trên toàn cầu dự kiến đạt khoảng 1.500 tỷ USD vào năm 2025 và vượt 2.000 tỷ USD vào năm 2026, tương đương gần 2% Tổng sản phẩm nội địa (GDP) toàn cầu./.

Tập đoàn TSMC lập kỷ lục lợi nhuận mới nhờ nhu cầu chip AI bùng nổ Là công ty công nghệ có giá trị vốn hóa lớn nhất châu Á, TSMC hưởng lợi trực tiếp từ làn sóng AI khi sản xuất các bộ xử lý tiên tiến cho Nvidia, AMD và nhiều hãng khác.