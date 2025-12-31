Công nghệ

TSMC sản xuất hàng loạt chip 2nm tiên tiến nhất thế giới

TSMC hiện là nhà sản xuất chip theo hợp đồng lớn nhất thế giới, cung cấp chip cho nhiều lĩnh vực, từ điện thoại thông minh đến các hệ thống vũ khí, với các khách hàng lớn như Nvidia và Apple.

Thanh Phương
Biểu tượng của TSMC tại Viện sáng chế ở Hsinchu, Đài Loan (Trung Quốc), ngày 29/5/2024. (Ảnh: Reuters/TTXVN)
Biểu tượng của TSMC tại Viện sáng chế ở Hsinchu, Đài Loan (Trung Quốc), ngày 29/5/2024. (Ảnh: Reuters/TTXVN)

Tập đoàn công nghệ TSMC hàng đầu của Đài Loan (Trung Quốc) đã chính thức khởi động sản xuất hàng loạt chip bán dẫn 2 nanomet, được mô tả là công nghệ tiên tiến nhất hiện nay của ngành bán dẫn toàn cầu.

Trong tuyên bố đăng trên website ngày 31/12, TSMC xác nhận: “Công nghệ 2nm (N2) của TSMC đã bắt đầu được sản xuất thương mại trong quý IV/2025 theo đúng kế hoạch.”

TSMC hiện là nhà sản xuất chip theo hợp đồng lớn nhất thế giới, cung cấp chip cho nhiều lĩnh vực, từ điện thoại thông minh đến các hệ thống vũ khí, với các khách hàng lớn như Nvidia và Apple.

Theo công ty, các chip 2nm sẽ là công nghệ tiên tiến nhất của ngành bán dẫn về cả mật độ tích hợp lẫn hiệu suất năng lượng.

Công nghệ N2 sử dụng cấu trúc transistor nanosheet dẫn đầu thị trường, giúp cải thiện toàn diện hiệu năng và mức tiêu thụ điện, đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng đối với điện toán tiết kiệm năng lượng.

Việc sản xuất sẽ được triển khai tại nhà máy Fab 22 của TSMC ở thành phố cảng Cao Hùng (Kaohsiung), miền Nam Đài Loan.

Hiện hơn 50% lượng chip bán dẫn toàn cầu và gần như toàn bộ các chip tiên tiến nhất phục vụ trí tuệ nhân tạo (AI), được sản xuất tại Đài Loan.

Nhờ làn sóng đầu tư mạnh mẽ vào AI, TSMC trở thành một trong những bên hưởng lợi lớn nhất, khi các tập đoàn như Nvidia và Apple đổ hàng chục tỷ USD vào chip, máy chủ và trung tâm dữ liệu.

Theo hãng nghiên cứu Mỹ Gartner, chi tiêu liên quan đến AI trên toàn cầu dự kiến đạt khoảng 1.500 tỷ USD vào năm 2025 và vượt 2.000 tỷ USD vào năm 2026, tương đương gần 2% Tổng sản phẩm nội địa (GDP) toàn cầu./.

(TTXVN/Vietnam+)
#Tập đoàn TSMC #Chip bán dẫn #Công nghệ tiên tiến #Nanomet Đài Loan
Theo dõi VietnamPlus

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục

Ảnh minh họa. (Nguồn: news.bitcoin.com)

Những dự đoán về tiền mã hóa trong năm 2026

Theo dự báo, năm 2026 sẽ không còn là câu chuyện của cơn sốt đầu cơ, mối quan tâm chính sẽ là việc tài sản số được đưa vào sử dụng thực tế trong thanh toán, kinh doanh và hoạt động của các tổ chức.

Hà Nội: Xóa khoảng cách số, đưa dịch vụ công đến gần hơn với nhóm đối tượng yếu thế

Hà Nội: Xóa khoảng cách số, đưa dịch vụ công đến gần hơn với nhóm đối tượng yếu thế

Dịch vụ công số không đơn thuần là sự hiện diện của các quy trình trên hệ thống máy tính mà phải thực sự đến được với từng người dân. Thước đo thực sự của chuyển đổi số không nằm ở sự tinh vi của công nghệ mà nằm ở khả năng tiếp cận và năng lực sử dụng của mọi nhóm đối tượng trong xã hội.

Ảnh minh họa. (Nguồn: Security week)

Oracle: Tâm điểm của những lo ngại về bong bóng AI

Các nhà đầu tư ngày càng lo ngại về việc những công ty công nghệ sử dụng đòn bẩy ngày càng nhiều để đầu tư cho AI, trong khi hiệu quả của khoản đầu tư này vẫn đang là chủ đề tranh luận sôi nổi.