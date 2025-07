Cơn sốt AI đưa giá trị vốn hóa của TSMC lần đầu tiên chạm mốc 1.000 tỷ USD

Giá trị vốn hóa thị trường của công ty sản xuất chất bán dẫn TSMC của Đài Loan (Trung Quốc) đã lần đầu tiên chạm mốc 1.000 tỷ USD vào tuần trước sau khi công ty nâng dự báo kinh doanh và sự lạc quan về nhu cầu mạnh mẽ đối với Trí tuệ Nhân tạo (AI).

Nhà cung cấp chip chính cho các “ông lớn” công nghệ Apple Inc. và Nvidia Corp. đã ghi nhận cổ phiếu tăng lên mức cao kỷ lục vào phiên 19/7 khi tăng gần 50% so với mức đáy hồi tháng 4/2025 và chốt phiên ở mức 240,40 USD. Giá trị vốn hóa của công ty hiện tương đương với tập đoàn đa quốc gia Berkshire Hathaway Inc. Nếu tiếp tục đà tăng, công ty có thể lọt vào top 10 công ty giá trị nhất thế giới.

Đà tăng giá cổ phiếu ngoạn mục này phản ánh niềm tin ngày càng lớn của giới đầu tư rằng TSMC sẽ tận dụng thành công "cơn sốt" Trí tuệ Nhân tạo (AI) để củng cố vị thế thống trị của mình.

Niềm tin này càng được củng cố khi tuần trước, TSMC đã nâng dự báo tăng trưởng doanh thu cả năm lên khoảng 30% - một tín hiệu cho thấy công ty có thể hưởng lợi lớn trong cuộc đua ngày càng gay gắt về năng lực sản xuất chip AI.

Các nhà phân tích tại ngân hàng Goldman Sachs nhận định rằng thái độ của TSMC đối với nhu cầu chip tiến trình tiên tiến đang "tích cực hơn bao giờ hết", khi nhu cầu từ các khách hàng AI không hề có dấu hiệu giảm tốc. Họ cũng dự báo TSMC có thể sẽ tăng giá mạnh hơn vào năm 2026.

Tương tự, các chuyên gia tại JPMorgan cho rằng việc các khách hàng AI của TSMC chi tiêu mạnh tay cùng với tiềm năng tăng giá tấm wafer sẽ giúp giảm thiểu tác động tiêu cực từ đồng đô la Đài Loan mạnh, đồng thời củng cố sự bền vững cho biên lợi nhuận gộp của công ty./.

TSMC đàm phán với Nvidia về sản xuất chip AI tại Mỹ Công ty sản xuất chất bán dẫn Đài Loan (Trung Quốc) TSMC đang đàm phán với Nvidia về việc sản xuất chip trí tuệ nhân tạo (AI) Blackwell tại nhà máy mới ở Arizona, Mỹ.