Walt Disney nộp phạt 10 triệu USD sau cáo buộc vi phạm quyền riêng tư của trẻ em

Ngày 30/12, Bộ Tư pháp Mỹ cho biết hãng sản xuất phim hoạt hình Walt Disney của nước này đã đồng ý nộp khoản tiền phạt dân sự 10 triệu USD như một phần của thỏa thuận giải quyết các cáo buộc vi phạm luật bảo vệ quyền riêng tư của trẻ em trong một số video được tải lên YouTube.

Trước đó, đơn kiện của Bộ Tư pháp cáo buộc Disney Worldwide Services và Disney Entertainment Operations đã không dán nhãn “Dành cho trẻ em” đúng cách đối với một số video được tải lên YouTube.

Việc dán nhãn sai quy định này đã tạo điều kiện cho Walt Disney và các bên liên quan thu thập dữ liệu cá nhân của trẻ em dưới 13 tuổi mà không có sự đồng ý của phụ huynh, từ đó sử dụng thông tin này cho các mục đích quảng cáo cá nhân hóa.

Trong một tuyên bố, Trợ lý Bộ trưởng Tư pháp Brett Shumate nhấn mạnh bộ này sẽ nỗ lực đảm bảo rằng phụ huynh có tiếng nói trong việc thông tin của con cái họ được thu thập và sử dụng như thế nào.

Quyết định mới nói trên là bước cuối cùng nhằm hoàn tất thỏa thuận dàn xếp đã được công bố từ tháng Chín.

Bên cạnh khoản tiền phạt, Disney buộc phải thiết lập một chương trình tuân thủ mới để đảm bảo thực thi nghiêm ngặt Quy định Bảo vệ Quyền riêng tư Trực tuyến của Trẻ em (COPPA) trên nền tảng YouTube trong tương lai.

Quy định này yêu cầu các trang web, ứng dụng và các dịch vụ trực tuyến khác nhắm đến trẻ em dưới 13 tuổi phải thông báo cho phụ huynh về những thông tin cá nhân mà họ thu thập và phải có sự đồng ý xác thực của phụ huynh trước khi thu thập thông tin đó.

Vụ việc này do Ủy ban Thương mại Liên bang (FTC) chuyển giao cho Bộ Tư pháp xử lý.

Hiện phía Walt Disney vẫn chưa đưa ra bình luận chính thức về kết quả dàn xếp này./.

