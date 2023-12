Reliance, Walt Disney ký thỏa thuận về hoạt động truyền thông tại Ấn Độ

Reliance, Walt Disney ký thỏa thuận về hoạt động truyền thông.

The Economic Times ngày 25/12 đưa tin, Reliance Industries - công ty có giá trị lớn nhất Ấn Độ - và tập đoàn giải trí và truyền thông đa phương tiện hàng đầu thế giới The Walt Disney Co. đã ký một bản điều khoản không ràng buộc để hợp nhất các hoạt động truyền thông của họ tại Ấn Độ.

Theo thương vụ sáp nhập, Reliance sẽ sở hữu 51% cổ phần thông qua cổ phiếu và tiền mặt, còn Disney nắm giữ 49% cổ phần còn lại. Bởi vậy, quyền kiểm soát nhiều hơn của liên doanh sẽ thuộc về tập đoàn Reliance của tỷ phú Ấn Độ Mukesh Ambani.

Thỏa thuận này có thể sẽ được hoàn thành vào tháng 2/2024 và Reliance đặt mục tiêu hoàn tất quá trình này vào cuối tháng Một tới, tùy thuộc vào sự thi hành quy định.

Hiện cả Reliance và Disney đều không trả lời các yêu cầu bình luận của Reuters. Hai tuần trước, hãng tin Reuters (Anh) đưa tin rằng các giám đốc điều hành của hai công ty này đã gặp nhau ở London (Anh) để thảo luận về giai đoạn tiếp theo của việc sáp nhập.

Thương vụ này sẽ tạo ra một trong những đế chế giải trí lớn nhất Ấn Độ, cạnh tranh với các công ty truyền hình như Zee Entertainment và Sony, cũng như những gã khổng lồ trong mảng truyền phát trực tuyến bao gồm Netflix và Amazon Prime.

Reliance điều hành nhiều kênh truyền hình và ứng dụng phát trực tuyến JioCinema thông qua công ty truyền thông và giải trí Viacom18.

The Economic Times cho biết, thỏa thuận được đề xuất sẽ tạo ra một đơn vị trực thuộc Viacom18 của Reliance để nắm quyền kiểm soát Star India thông qua hoán đổi cổ phiếu. Các bên đang thực hiện kế hoạch đầu tư từ 1 tỷ USD đến 1,5 tỷ USD vào hoạt động kinh doanh, song không nêu rõ đây là tổng số tiền hay số tiền mỗi bên sẽ đầu tư.

Tờ báo này cho biết thêm, hội đồng quản trị của công ty liên doanh dự kiến sẽ bao gồm số lượng đồng đều các giám đốc của Reliance và Disney, với ít nhất hai đại diện của mỗi bên./.

