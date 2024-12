Tiếp tục đẩy mạnh bảo đảm an ninh tư tưởng ở Việt Nam trong tình hình mới

Cán bộ biên phòng giúp ngư dân treo cờ Tổ quốc lên tàu cá. (Ảnh: Hồng Đạt/TTXVN)

Trong bối cảnh hiện nay, mọi biểu hiện lơ là mất cảnh giác, thỏa hiệp, non kém về chính trị, buông lỏng trận địa an ninh tư tưởng đều có thể dẫn tới những hậu quả khôn lường.

Đó là nhận định của Phó Giáo sư-Tiến sỹ Phạm Minh Sơn, Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền trong Hội thảo khoa học quốc gia với chủ đề “Vấn đề bảo đảm an ninh tư tưởng ở Việt Nam trong điều kiện hiện nay.”

Hội thảo diễn ra ngày 12/12, do Học viện Báo chí và Tuyên truyền và Học viện Chính trị Công an nhân dân tổ chức.

Theo Phó Giáo sư-Tiến sỹ Phạm Minh Sơn, bối cảnh tình hình thế giới được dự báo sẽ tiếp tục diễn biến phức tạp, xuất hiện nhiều lực cản đối với quá trình phục hồi và phát triển kinh tế, dẫn đến những thách thức nhất định trong đảm bảo đời sống an ninh xã hội ở trong nước.

Cùng với đó, sự phát triển của các phương tiện truyền thông mới đặc biệt là mạng xã hội, sự xâm nhập của các trào lưu tư tưởng tư sản, các biểu hiện văn hóa ngoại lai trong quá trình Việt Nam hội nhập quốc tế… cũng đang mở ra nhiều con đường, biện pháp cho các thế lực thù địch, phản động tăng cường các hoạt động chống phá dưới những vỏ bọc tinh vi, nham hiểm, đặt ra không ít thách thức đối với công tác bảo đảm an ninh tư tưởng trong thời gian tới.

Do đó, ông Phạm Minh Sơn cho rằng hội thảo có ý nghĩa quan trọng, là diễn đàn để các chuyên gia, học giả đề xuất những định hướng, nhiệm vụ, giải pháp, kiến nghị đối với Đảng, Nhà nước, với các cơ quan quản lý, các lực lượng chuyên trách công tác bảo đảm an ninh tư tưởng, góp phần tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22-10-2018 của Bộ Chính trị (khóa XII) về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới.

Quang cảnh hội thảo. (Ảnh: Minh Thu/Vietnam+)

Cùng quan điểm, Giáo sư-Tiến sỹ Lê Văn Lợi, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh nhấn mạnh rằng an ninh tư tưởng là một trong những vấn đề cốt lõi của an ninh chính trị, an ninh quốc gia.

Trong mọi giai đoạn cách mạng, Đảng Cộng sản Việt Nam luôn đặc biệt quan tâm đến công tác bảo vệ Đảng, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, bảo đảm an ninh trong lĩnh vực tư tưởng. Những chủ trương, định hướng về bảo đảm an ninh tư tưởng quốc gia được thể hiện nhất quán và có sự đổi mới về nội dung, hình thức phù hợp với yêu cầu thực tiễn qua văn kiện các kỳ đại hội, các nghị quyết, chỉ thị, kế hoạch, chiến lược của Đảng và Nhà nước…

“Thực tiễn trên cho thấy, việc tiếp tục đẩy mạnh bảo đảm an ninh tư tưởng ở Việt Nam trong điều kiện hiện nay là yêu cầu rất cấp bách. Kết quả Hội thảo sẽ cung cấp những luận cứ khoa học hữu ích cho việc bảo đảm an ninh tư tưởng ở Việt Nam trong điều kiện hiện nay,” ông Lê Văn Lợi nói./.

