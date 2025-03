Bộ Công an ra mắt trang thông tin trên nền tảng mạng xã hội Zalo

Từ ngày 31/3, Bộ Công an chính thức triển khai hoạt động Trang thông tin Bộ Công an trên nền tảng mạng xã hội Zalo.

Tên Trang thông tin là: Bộ Công an. Địa chỉ: 30 Trần Bình Trọng, Nguyễn Du, Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội.

Ảnh đại diện: Sử dụng hình ảnh Công an hiệu trên nền hình ảnh trống đồng màu vàng; có dấu bản quyền “MPS.GOV.VN” tại vị trí góc bên phải, phía dưới Công an hiệu.

Trang thông tin Bộ Công an trên nền tảng mạng xã hội Zalo OA được cơ quan chủ quản cấp chủ quyền quản trị hợp pháp “tick vàng.”

Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an là đơn vị thường trực quản trị và tổ chức hoạt động Trang thông tin Bộ Công an trên nền tảng mạng xã hội Zalo OA.

Cùng với Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an và trang thông tin Bộ Công an trên nền tảng Facebook, trang thông tin Bộ Công an trên nền tảng Zalo OA là kênh thông tin chính thống của lực lượng Công an trên môi trường mạng, có chức năng thông tin, tuyên truyền về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, quy định của Bộ Công an về công tác đảm bảo an ninh, trật tự và xây dựng lực lượng Công an nhân dân.

Đồng thời, thông qua trang Zalo này sẽ giúp cung cấp tình hình, kết quả công tác đảm bảo an ninh trật tự; công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật; cảnh báo về các thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật khác.

Bên cạnh đó, giúp tuyên truyền đấu tranh, phản bác thông tin sai trái, thù địch, xấu độc; xây dựng uy tín, hình ảnh đẹp của lực lượng Công an nhân dân; tăng cường khả năng tương tác, giúp công chúng tiếp cận nhanh hơn với nguồn thông tin chính thống của Bộ Công an.

Việc triển khai hoạt động Trang thông tin Bộ Công an trên nền tảng mạng xã hội Zalo căn cứ Nghị định số 42/2022/NĐ-CP ngày 24/6/2022 của Chính phủ ban hành quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến của cơ quan nhà nước trên môi trường mạng; nhằm đáp ứng nhu cầu tiếp cận thông tin chính thức về an ninh, trật tự trên các nền tảng số, phục vụ nhân dân ngày càng tốt hơn, phục vụ hiệu quả nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự và xây dựng lực lượng Công an nhân dân./.

