Truyền thông Campuchia nhấn mạnh chính sách đối ngoại nhất quán của Việt Nam

Trước thềm chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Tô Lâm tới Vương quốc Campuchia vào ngày 6/2, tờ Khmer Times ngày 4/2 đăng tải bài viết của học giả Uch Leang - quyền Vụ trưởng Vụ Nghiên cứu Á-Phi và Trung Đông thuộc Viện Quan hệ quốc tế, Viện Hàn lâm Hoàng gia Campuchia (RAC), Chủ tịch Hội cựu sinh viên Campuchia học tại Việt Nam (CAVA), trong đó nhấn mạnh Việt Nam luôn coi trọng và không ngừng củng cố, tăng cường mối quan hệ với Campuchia.

Bài viết khẳng định đây là chính sách nhất quán của Việt Nam, được thể hiện rõ khi Tổng Bí thư Tô Lâm dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao thăm cấp Nhà nước Campuchia ngay sau Đại hội XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Trong bài viết có tiêu đề “Tính nhất quán trong chính sách của Việt Nam đối với Campuchia," Khmer Times bình luận Việt Nam luôn coi quan hệ với các nước láng giềng là ưu tiên hàng đầu trong chính sách đối ngoại, hướng tới xây dựng môi trường hòa bình, hữu nghị, ổn định và hợp tác phát triển.

Tác giả bài viết cho rằng quan hệ Việt Nam-Campuchia được thể chế hóa rõ ràng trong đường lối chính sách đối ngoại của Đảng và Nhà nước Việt Nam. Việt Nam luôn khẳng định chính sách đối ngoại độc lập, tự lực, hòa bình, hợp tác và phát triển, cũng như đa dạng hóa và đa phương hóa quan hệ quốc tế.

Trong khuôn khổ này, quan hệ với các nước láng giềng - đặc biệt là Campuchia và Lào, luôn được xác định là ưu tiên hàng đầu với ý nghĩa chiến lược lâu dài.

Bài viết trên Khmer Times nhấn mạnh tính nhất quán trong chính sách của Việt Nam đối với Campuchia được thể hiện rõ ràng qua các hành động thực tiễn. Quyết định của Tổng Bí thư Tô Lâm chọn Campuchia là điểm đến sau Đại hội XIV của Đảng mang ý nghĩa chính trị sâu sắc, khẳng định rằng Việt Nam luôn coi trọng và ưu tiên mối quan hệ với Campuchia trong giai đoạn phát triển mới.

Trước chuyến thăm này, Phó Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia (CPP) Samdech Men Sam An đã dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao đến Việt Nam và có cuộc gặp Tổng Bí thư Tô Lâm. Cuộc gặp diễn ra trong bầu không khí hữu nghị, chân thành và tin cậy lẫn nhau, phản ánh mối quan hệ gắn bó giữa hai Đảng.

Hai bên bày tỏ sự hài lòng về sự phát triển mạnh mẽ, thực chất và hiệu quả của quan hệ Việt Nam-Campuchia; đồng thời tái khẳng định quyết tâm tiếp tục vun đắp tình hữu nghị đặc biệt này, coi đó là tài sản vô giá cần được duy trì và phát triển cho các thế hệ tương lai.

Trên cơ sở Việt Nam coi trọng và không ngừng làm sâu sắc quan hệ với Campuchia trên nền tảng hợp tác thực chất, gắn với lợi ích thiết thực của nhân dân hai nước, trải rộng trên các lĩnh vực từ kinh tế, thương mại, đầu tư đến quốc phòng, an ninh, giáo dục, văn hóa và giao lưu nhân dân, tờ Khmer Times đánh giá cách tiếp cận này thể hiện lập trường của Việt Nam coi tình hữu nghị với Campuchia không chỉ là di sản lịch sử, mà còn là nguồn lực phát triển ở hiện tại và trong tương lai.

Bài viết trên báo “Khmer Times” nhấn mạnh sự nhất quán trong chính sách của Việt Nam đối với Campuchia thể hiện rõ khi Tổng Bí thư Tô Lâm dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao thăm cấp Nhà nước Campuchia ngay sau Đại hội lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam (ảnh chụp màn hình). (Ảnh: TTXVN phát.)

Trong bối cảnh khu vực và thế giới biến động phức tạp, Việt Nam tiếp tục khẳng định mong muốn tăng cường quan hệ song phương, đồng thời thúc đẩy tình đoàn kết Việt Nam-Campuchia-Lào như một yếu tố chiến lược góp phần bảo đảm ổn định và phát triển bền vững ở Đông Nam Á.

Thông qua bài viết, Chủ tịch CAVA Uch Leang nhấn mạnh sự nhất quán của Việt Nam trong việc coi trọng và tìm cách củng cố, làm sâu sắc thêm mối quan hệ với Campuchia bắt nguồn từ bản chất cơ bản của một quốc gia yêu chuộng hòa bình, ưu tiên ổn định và phát triển chung. Sự nhất quán này được thể hiện xuyên suốt trong tư duy chiến lược, đường lối chính sách đối ngoại và hành động thực tiễn.

Từ hướng tiếp cận đó, Khmer Times kết luận: "Trên nền tảng tình hữu nghị truyền thống lâu đời, tình đoàn kết và mối quan hệ gắn bó mật thiết, Việt Nam kiên định hợp tác với Campuchia để xây dựng quan hệ láng giềng tốt đẹp, hợp tác toàn diện và quan hệ đối tác bền vững lâu dài, vì lợi ích thiết thực của nhân dân hai nước, cũng như vì hòa bình, ổn định trong khu vực và trên thế giới"./.

