Thúc đẩy quan hệ hữu nghị giữa Cà Mau và tỉnh Preah Sihanouk của Campuchia

Chiều 4/2, Đoàn đại biểu tỉnh Preah Sihanouk (Vương quốc Campuchia) do ông Em Pheap, Phó Tỉnh trưởng làm Trưởng đoàn đã đến thăm, chúc mừng Tết Bính Ngọ 2026 tại tỉnh Cà Mau.

Tiếp đoàn có ông Huỳnh Chí Nguyện, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Cà Mau, cùng đại diện lãnh đạo các sở, ngành của tỉnh.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh Preah Sihanouk, Phó Tỉnh trưởng Em Pheap chúc mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Đánh giá cao những thành tựu phát triển năng động của Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng thời gian qua, Phó Tỉnh trưởng Em Pheap khẳng định Campuchia luôn coi trọng và không ngừng vun đắp mối quan hệ hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài giữa hai nước.

Trên nền tảng quan hệ hữu nghị tốt đẹp giữa hai nước, tỉnh Preah Sihanouk và tỉnh Cà Mau đã thiết lập quan hệ kết nghĩa, ký Biên bản ghi nhớ hợp tác từ năm 2014.

Trong năm 2026, tỉnh Preah Sihanouk mong muốn tiếp tục ký kết hợp tác giai đoạn mới (10 năm) giữa hai địa phương.

Nhân dịp Tết cổ truyền Bính Ngọ 2026 sắp đến, lãnh đạo tỉnh Preah Sihanouk gửi lời chúc năm mới tốt đẹp nhất đến lãnh đạo và nhân dân Việt Nam nói chung, tỉnh Cà Mau nói riêng; chúc tình đoàn kết, hữu nghị giữa Campuchia và Việt Nam, trong đó có hai tỉnh Preah Sihanouk và Cà Mau ngày càng bền chặt, phát triển.

Phát biểu tại buổi tiếp, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Huỳnh Chí Nguyện bày tỏ vui mừng trước mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị giữa hai tỉnh ngày càng được củng cố và phát triển.

Từ khi ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác năm 2014, hai địa phương thường xuyên duy trì trao đổi đoàn, thăm hỏi, chúc Tết cổ truyền, góp phần làm sâu sắc quan hệ hữu nghị truyền thống giữa 2 địa phương nói riêng và 2 quốc gia Việt Nam và Campuchia nói chung.

Thông tin khái quát về tình hình phát triển kinh tế-xã hội, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Cà Mau Huỳnh Chí Nguyện cho biết năm 2025, Cà Mau đạt nhiều kết quả tích cực; tốc độ tăng trưởng kinh tế ước đạt khoảng 8%, GRDP bình quân đầu người đạt khoảng 80 triệu đồng/năm, kim ngạch xuất khẩu trên 2,6 tỷ USD. Công tác an sinh xã hội, chăm lo đời sống đồng bào dân tộc thiểu số tiếp tục được quan tâm, qua đó, giúp cho đời sống của đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh ngày khởi sắc.

Nhân dịp năm mới 2026, qua Phó Tỉnh trưởng Em Pheap, lãnh đạo tỉnh Cà Mau gửi lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành công đến lãnh đạo và nhân dân tỉnh Preah Sihanouk; chúc mối quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa hai tỉnh ngày càng phát triển bền vững./.

