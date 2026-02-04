Sản lượng thủy sản tháng Một ước đạt hơn 613.000 tấn, thực phẩm đáp ứng đủ nhu cầu dịp Tết

Theo báo cáo của Bộ Tài chính phục vụ Họp báo Chính phủ thường kỳ do Văn phòng Chính phủ tổ chức, diễn ra chiều 4/2, trong tháng 1/2026, sản lượng thủy sản ước đạt hơn 613.000 tấn (tăng hơn 3,5% so với cùng kỳ năm trước); đàn lợn dần phục hồi sau ảnh hưởng của dịch bệnh, chăn nuôi gia cầm phát triển ổn định đáp ứng nhu cầu tiêu dùng dịp Tết Nguyên đán sắp tới.

Cụ thể, về chăn nuôi, tổng số lợn cả nước ước tính đến cuối tháng Một vừa qua tăng khoảng 2,7% so với cùng thời điểm năm trước; tổng số bò giảm khoảng 1,7%; tổng số trâu giảm khoảng 4,5%; tổng số gia cầm tăng hơn 5%.

Giá lợn hơi trong tháng cũng có xu hướng biến động tăng. Trong đó, thời điểm đầu tháng Một dao động 62.000-69.000 đồng/kg tùy khu vực; đến ngày 20/1 tăng lên 69.000-76.000 đồng/kg do vào giai đoạn cao điểm chuẩn bị Tết trong khi nguồn cung phục hồi chậm.

Đối với ngành thuỷ sản, theo báo cáo của Bộ Tài chính, sản lượng thủy sản tháng 1/2026 ước đạt hơn 613.000 tấn. Trong đó, sản lượng nuôi trồng đạt hơn 341.000 tấn (tăng khoảng 3,5%); sản lượng khai thác đạt hơn 272.000 tấn (tăng khoảng hơn 3,7%). Giá tôm nguyên liệu tại các vùng nuôi trọng điểm cũng có xu hướng tăng do nhu cầu tiêu thụ nội địa phục vụ Tết Nguyên đán.

Về tình hình xuất, nhập khẩu hàng hóa, tổng kim ngạch tháng 1/2026 ước đạt hơn 88 tỷ USD (tăng hơn 38,9% so với cùng kỳ - một phần do nền so sánh của cùng kỳ năm 2025 thấp khi tháng 1 năm trước trùng kỳ nghỉ Tết).

Trong đó, kim ngạch xuất khẩu ước đạt hơn 43 tỷ USD (tăng hơn 29,5% so với cùng kỳ); nhóm hàng công nghiệp chế biến đạt hơn 38 tỷ USD, chiếm 89% tổng kim ngạch xuất khẩu. Kim ngạch nhập khẩu ước đạt gần 45 tỷ USD (tăng hơn 49% so với cùng kỳ; hàng tư liệu sản xuất đạt hơn 42 tỷ USD, chiếm 94%).

Cán cân thương mại nhập siêu hơn 1,75 tỷ USD (cùng kỳ năm trước xuất siêu 3,17 tỷ USD); trong đó khu vực kinh tế trong nước nhập siêu hơn 3,0 tỷ USD, khu vực FDI xuất siêu hơn 1,6 tỷ USD. Hoa Kỳ là thị trường xuất khẩu lớn nhất với kim ngạch gần 14 tỷ USD; Trung Quốc là thị trường nhập khẩu lớn nhất với kim ngạch hơn 18,9 tỷ USD.

Đáng lưu ý, xuất khẩu khu vực doanh nghiệp trong nước giảm 1,3% so với cùng kỳ, trong khi khu vực FDI tăng trên 42%./.

Giá lợn hơi dự kiến vẫn duy trì ở mức cao nhưng khó có khả năng tăng đột biến Nếu như các năm trước cứ sau Tết là giá thịt lợn thường chững lại thì quý I/2025 lại diễn biến khác biệt, giá thịt lợn tăng sớm và liên tục tăng do xảy ra thiếu hụt ở phía Nam và một số địa phương.