Đà Nẵng: Thưởng thức cầu Rồng phun nước, phun lửa và quay nhịp cầu Sông Hàn dịp Tết

Nhằm phục vụ người dân và du khách vui xuân, đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng đã ban hành công văn về việc tổ chức phun nước, phun lửa tại cầu Rồng và vận hành quay nhịp thông thuyền cầu Sông Hàn.



Cầu Rồng sẽ tổ chức phun nước, phun lửa vào các đêm từ ngày 13 đến 22/2 (tức từ ngày 26 tháng Chạp năm Ất Tỵ đến mùng 6 tháng Giêng năm Bính Ngọ). Riêng đêm 16/2 (đêm Giao thừa), cầu Rồng chỉ thực hiện phun nước vào thời điểm 0 giờ.



Hoạt động quay nhịp thông thuyền cầu Sông Hàn được tổ chức vào các đêm 14 và 15/2 (ngày 27, 28 tháng Chạp); các đêm 17 và 18/2 (mùng 1, mùng 2 Tết) và các đêm 21 và 22/2 (mùng 5, mùng 6 Tết).



Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng giao các Sở, ngành phối hợp, hỗ trợ bảo đảm an ninh trật tự và an toàn giao thông trong thời gian tổ chức phun nước, phun lửa tại cầu Rồng và quay nhịp cầu Sông Hàn./.

