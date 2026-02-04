Phổ cập toàn diện 4 “trụ cột” phát triển công dân số

Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh vừa ban hành Kế hoạch số 31/KH-UBND về tổng rà soát, chuẩn hóa dữ liệu và phổ cập toàn diện phát triển công dân số và ứng dụng Công dân số trên địa bàn.

Đây được xem là bước đi chiến lược nhằm hiện thực hóa mục tiêu xây dựng đô thị thông minh, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ.

Theo kế hoạch ban hành ngày 27/01/2026 này, Thành phố xác định dữ liệu là tài nguyên quý giá cần được khai thác dựa trên nền tảng “Đúng, đủ, sạch, sống, thống nhất, dùng chung.”

Mục tiêu cốt lõi của chiến dịch lần này là đảm bảo mỗi người dân cư trú trên địa bàn đều được trang bị đủ 4 “trụ cột” gồm: Danh tính số (VNeID); Phương tiện số (Smartphone/Tablet); Tài khoản số (Dịch vụ công/Ngân hàng) và Kỹ năng số cơ bản.

Với nguyên tắc “không để ai bị bỏ lại phía sau,” Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh chú trọng tập trung vào các nhóm đối tượng yếu thế như người cao tuổi, người khuyết tật và người có hoàn cảnh khó khăn sẽ nhận được sự hỗ trợ đặc biệt để tiếp cận công nghệ.

“Chiến dịch” được chia làm hai giai đoạn trọng điểm với những chỉ tiêu định lượng cụ thể: Giai đoạn 1 (hoàn thành trong quý II/2026): Tập trung “Phủ sóng hạ tầng và danh tính.”

Thành phố phấn đấu 100% công dân, tổ chức đủ điều kiện được cấp thẻ Căn cước và kích hoạt tài khoản định danh điện tử VNeID. Đặc biệt, hỗ trợ chuyển đổi 100% thiết bị 2G sang điện thoại thông minh 4G/5G, đảm bảo mỗi hộ gia đình có ít nhất một thiết bị thông minh

Giai đoạn 2 (hoàn thành trong quý III/2026): Thành phố tập trung nâng cao kỹ năng và thói quen số. Mục tiêu đặt ra là tỷ lệ hồ sơ trực tuyến toàn trình đạt trên 90% và 100% trường hợp đủ điều kiện thực hiện thanh toán không dùng tiền mặt cho các dịch vụ thiết yếu như điện, nước, học phí.

Để hiện thực hóa các mục tiêu trên, Thành phố Hồ Chí Minh triển khai phương châm “6 rõ”: Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền.

Trọng tâm là chiến dịch “Đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng người” do lực lượng Công an phối hợp với Tổ công nghệ số cộng đồng và các đoàn thể địa phương thực hiện.

Các tổ công tác sẽ trực tiếp đến từng hộ dân để khảo sát, hướng dẫn kích hoạt VNeID, mở tài khoản ngân hàng và cài đặt ứng dụng Công dân số Thành phố. Quá trình này được lồng ghép với việc làm sạch dữ liệu chuyên ngành, rà soát cử tri và chuẩn hóa dữ liệu số nhà gắn với dữ liệu đất đai nhằm tránh lãng phí nguồn lực.

Ủy ban Nhân dân Thành phố cũng phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng sở, ngành. Trong đó, Công an Thành phố đóng vai trò chủ trì tham mưu và theo dõi đôn đốc. Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì việc huy động xã hội hóa để trợ giá điện thoại thông minh cho hộ nghèo.

Sở Giáo dục và Đào tạo có nhiệm vụ phổ cập kỹ năng số cho học sinh, sinh viên, biến mỗi em thành một “tuyên truyền viên” hướng dẫn gia đình sử dụng dịch vụ số.

Sở Nội vụ rà soát, đảm bảo 100% cán bộ, công chức gương mẫu hoàn thành các chỉ tiêu công dân số, đồng thời đưa nội dung này vào đánh giá thi đua năm 2026.

Các cơ quan quản lý như Sở Công Thương và Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Khu vực 2 sẽ thúc đẩy mô hình “Chợ 4.0” và mở tài khoản trực tuyến (eKYC) miễn phí cho người dân.

Với sự chỉ đạo quyết liệt và lộ trình rõ ràng, Thành phố Hồ Chí Minh kỳ vọng tạo nên một bước nhảy vọt trong chuyển đổi số, không chỉ dừng lại ở hạ tầng kỹ thuật mà còn đi sâu vào thay đổi nhận thức và hành vi của người dân, tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển kinh tế - xã hội bền vững./.

Hà Nội sắp có khu công viên công nghệ số rộng gần 200ha Uỷ ban Nhân dân thành phố Hà Nội và Tập đoàn FPT chính thức khởi công Khu Công viên Công nghệ số và Hỗn hợp tại phường Tây Tựu và Phú Diễn, dự án có tổng quy mô 196,8 ha.