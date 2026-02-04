Đồng Nai sẽ cấm khai thác thủy sản có thời hạn tại 3 khu vực

Nhằm bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản, tỉnh Đồng Nai sẽ áp dụng 3 khu vực cấm khai thác thủy sản có thời hạn.

Theo quyết định phê duyệt kết quả “Dự án điều tra, đánh giá nguồn lợi thủy sản, môi trường sống của các loài thủy sản theo chuyên đề, nghề cá thương phẩm và đề xuất giải pháp bảo vệ, phát triển bền vững nguồn lợi thủy sản trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đến năm 2030” vừa được Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai ban hành, tỉnh sẽ cấm khai thác thủy sản có thời hạn tại 3 khu vực. Theo đó, tại khu vực thượng nguồn sông Đồng Nai (thuộc các xã Đak Lua, Nam Cát Tiên, Tà Lài), tỉnh Đồng Nai sẽ áp dụng thời gian cấm khai thác từ ngày 1/6 đến 30/9 hàng năm.

Việc cấm khai thác theo thời gian trên, theo Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai nhằm bảo vệ các loài nguy cấp, quý hiếm như cá chình hoa, cá ngựa xám, cá chiên nam…; bảo vệ mùa sinh sản của các loài cá có giá trị kinh tế. Diện tích quản lý, cấm khai thác khoảng 1.625 ha mặt nước.

Đối với khu vực Hồ Trị An, tại các khu vực sông La Ngà và sông Đồng Nai chảy vào Hồ Trị An thuộc các xã La Ngà, Định Quán, một phần xã Thanh Sơn và dải ven bờ có thảm thực vật ngập nước, áp dụng thời gian cấm khai thác từ ngày 1/6 đến 30/9 hàng năm.

Đây là những khu vực có mật độ bãi đẻ tự nhiên cao, đóng vai trò quan trọng trong tái tạo quần đàn cá nước ngọt của toàn lưu vực. Diện tích quản lý 515 ha mặt nước ven bờ và 139 ha mặt nước cửa sông.

Tại khu vực rừng ngập mặn từ phà Cát Lái đến ngã ba sông Lòng Tàu tiếp giáp với sông Soài Rạp đổ về khu vực sông Đồng Tranh đến khu vực sông Thị Vải tiếp giáp với Thành phố Hồ Chí Minh; thời gian cấm khai thác từ ngày 1/1 đến 31/3 hàng năm.

Việc cấm khai thác khu vực này nhằm bảo vệ các loài nguy cấp, quý hiếm như cá chìa vôi, cá bông lau; các bãi đẻ, khu vực có nhiều cá con của những loài có giá trị kinh tế. Diện tích quản lý khoảng 3.687 ha mặt nước.

Theo điều tra của cơ quan chức năng tỉnh Đồng Nai, nguồn lợi thủy sản tại các thủy vực chính trên địa bàn xác định được 240 loài, nhóm loài thuỷ sản, thuộc 30 bộ, 90 họ và 165 giống; trong đó nhóm cá bắt gặp 215 loài, 16 loài giáp xác, 8 loài thân mềm và 1 loài sá sùng.

Loài thủy sản nguy cấp, quý hiếm, cần được bảo vệ, bảo tồn xác định được 17 loài; có 8 loài ngoại lai; 106 loài có giá trị kinh tế; 22 loài có giá trị làm cảnh; 40 loài nuôi trồng. Kết quả điều tra cho thấy nhóm cá chiếm ưu thế với tỷ lệ từ 59-88% tổng sản lượng, ở hầu hết các thủy vực.

Mùa sinh sản chính của các loài thủy sản khu vực thượng nguồn sông Đồng Nai, sông La Ngà và hồ Trị An vào tháng 6 đến tháng 8 hàng năm; mùa cá con non xuất hiện vào tháng 7, tháng 9. Khu vực rừng ngập mặn, mùa sinh sản vào tháng 10-12 và cá con xuất hiện vào tháng 11 đến tháng 2 hàng năm.

Hiện nay, khu vực khai thác chính nguồn thủy sản của tỉnh Đồng Nai gồm lòng hồ Trị An, sông Đồng Nai và Rừng ngập mặn Long Thành-Nhơn Trạch./.

